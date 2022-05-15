Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Ekonomi
 - Güncelleme:

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE - Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 23 kilometre uzunlukta tır kuyruğu oluştu. İstanbul'dan aldığı yükünü Hollanda'ya götürmek için sıra bekleyen tır şoförü Nurhak Tekin, mültecilerin gizlice araçlarına bindiğini ve kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Şu anda mültecilerin korkusundan dolayı uyuyamıyorum. 24 saatten fazla oldu hala da uyuyamıyorum. Gözlerim kan doldu ama yine de uyuyamıyorum" dedi.

İzmir'den yükünü alıp Romanya'ya götürmek için gümrükte sıra bekleyen tır şoförü Mehmet Emin Beşeren ise, bölgeye park yerleri yapılmasını istediklerini söyledi. Beşeren, "Mülteci sıkıntısı çok fazla var. Bazen uykusuzluktan uyuya kalıyoruz. O sıra halatlar koparılıyor, bu sefer de gümrüklerde sorun yaşıyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title