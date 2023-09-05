Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara ve Otomotiv Yedek Parçaları Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada, 17 milyon 719 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve otomotiv yedek parçası ele geçirildiğini açıkladı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

TİCARET Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, arama yapılan TIR'da, 17 milyon 719 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve otomotiv yedek parçası ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurları, Romanya'dan aldığı yükle yurda giriş yapan TIR'ı incelemeye aldı. Plastik duvar kaplamaları taşıdığı beyan edilen TIR'da, resmi yük ile gerçekte taşınan yükün örtüşmediği ortaya çıktı. Yapılan aramada 22 bin 550 elektronik sigara ve 250 elektronik sigara likidi, şanzıman, TIR motoru, üst silindir kapağı, diferansiyel ve soğutucudan oluşan 68 otomotiv yedek parçasına el konuldu. Kaçak malzemelerin piyasa değerinin toplam 17 milyon 719 bin TL olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.