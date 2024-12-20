Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Hamsinin Fiyatı Yarı Yarıya Düştü

Hamsinin Fiyatı Yarı Yarıya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de bu sezon fırtınalı geçen av sezonu nedeniyle hamsinin satış fiyatı 200 TL'den 100 TL'ye geriledi. Balıkçılar, hamsinin bolluğunun sürmesini ve fiyatların stabil kalmasını umuyor.

Karadeniz'de bu sezon fırtınalı geçen av sezonu nedeniyle fiyatı inişli çıkışlı bir grafik izleyen hamsinin satış fiyatı 200 TL'den 100 TL'ye geriledi.

Son yılların en bereketli sezonu yaşanırken bu bolluk ara ara devam ediyor. Sezona bol miktarda palamut avı ile başlayan balıkçılar sonrasında hamsi ile yüzleri gülerken, hamsinin aniden kesilmesiyle büyük üzüntü yaşadılar.

Trabzon Balık Hali'nde bugün itibariyle tezgahları ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit süslerken dün kilosu 200 TL'den satılan hamsinin fiyatı yarı yarıya gerileyerek 100 TL'ye kadar düştü.

Hamsinin yanı sıra istavritte de belirgin bir bolluk yaşanırken kilosu 100-125 TL arasında değişiyor. Balıkçılar hamsinin ara sürpriz yaptığını belirtirlerken umutlarının bundan sonra bol avlanması yönünde olduğunu söylediler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin dün kilosu 200 TL iken bugün 100-125 TL arasında değiştiğini belirterek "Hamsi bugün bol geldi dün azdı. Dün kilosu 200 TL iken bugün fiyatı 100-125 TL arasında değişiyor. Dün genelde Trabzon dışından, Sinop taraflarından gelen hamsiden sonra Trabzon açıklarında avlanması bizim için büyük sürpriz oldu. Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi. Vatandaş, genelde hamsi ve istavritin fiyatları düşmesi durumunda bu balıklara daha çok talep gösteriyor. İstavrit daha önce 125-150 TL civarında idi onun da fiyatı geriledi 100 TL'ye indi. Bugün istavritte bol hamsi de bol. Hamsi bundan sonra fazla görüneceğini zannetmiyorum ama böyle arada bir sürpriz yapma şansı çok" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, hamsinin ara ara kaybolduğunu kaydederek "Dün hamsi pek yoktu bugün tekrar görünmeye başladı. Dün hamsinin kilosu 200-250 TL iken şu anda 150 TL'ye satıyoruz. Hamsi iki gün önce pek görünmedi bugün daha bol. Hamsi böyle ara ara kaybolur ara ara gelir. Balık çeşitlerimizin fiyatı ise istavrit 125 TL, çinakop 300 -350 TL, barbun 200-400 TL, sargan 250 TL, mezgit 200-400 TL" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, ise "Tekneler 4-5 gündür denize çıkamadığı için kesilmişti. Bugün bol geldi kilosu 100 TL civarında satılıyor. Dün hamsinin fiyatı 200 TL idi. İstavritin kilosu 100-125 TL arasında. Bundan sonrası için hamsinin 15-20 gün daha devam etmesini umuyoruz. Havalar iyi gittiği sürece hamsi olabilir" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Adını görmeye bile tahammül edemiyorlar
img

Bu kareyi gören herkes aynı soruyu soruyor
img

İsrail'e açık açık meydan okudular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.