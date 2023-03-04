Hamside halk günü yaptı, 10 TL'den satışa çıkardı

Rize'nin Pazar ilçesinde bir balıkçı hamsinin kilogram fiyatını 10 TL'ye düşürerek satışa başladı.

Hamsi sezonunda sona yaklaşılırken, Rizeli balıkçıların ağlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 20 TL'ye kadar düşen hamsinin kilogram fiyatı bugün itibariyle Rize'nin Pazar ilçesinde 10 TL'ye kadar düştü. 10 TL'ye kadar düşen hamsi ise bolluğuyla hem balıkçıları hem de tüketici vatandaşların yüzünü güldürdü.

Pazar'da esnaflık yapan Murat Kurt, hamsinin kilosunun 10 lira olduğunu belirterek "Hamsinin kilosu 10 liradır. Bugün halka çalışıyoruz. Bugün para kazanmak yok, halk kahramanı olduk" ifadelerini kullandı. - RİZE