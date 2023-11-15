Hamsi Talebi Türkiye Genelinde Artıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar tarafından boyu nedeniyle pek revaçta olmayan hamsi, Anadolu'nun birçok ilinde ise yoğun talep görüyor. Özel olarak kolilenen hamsiler Iğdır'dan Çanakkale'ye, Ordu'dan Hatay'a kadar bir çok ile gönderiliyor.

Karadeniz bu yıl palamut yerine hamsi bolluğu ile yüz güldürüyor. 2 aydır oldukça bol çıkan hamsi sadece Karadeniz'de değil Türkiye'nin diğer 6 bölgesinde de talep görüyor. Samsunlular hamsinin kulağına kar suyunun kaçmasını ve yağlanmasını beklerken, diğer bölgelerdeki vatandaşlar ise Karadeniz hamsisini 40 kiloluk kolilerle sipariş ediyor. Samsunlu balık satıcıları, yerli halkın hamsiye burun kıvırdığını, Türkiye'nin birçok ilindeki vatandaşların ise Samsun hamsisine yoğun ilgi gösterdiğini söylediler.

"Samsunlu beğenmiyor, diğer illerdekiler kolilerle alıyor"

Yerlilerin hamsinin boyunu beğenmediğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, Karadeniz hamsisinin Marmara hamsisi kadar büyümediğini fakat lezzet olarak ondan daha iyi olduğunu söyledi. 2 aydır her gün hamsi sattıklarını belirten Köse, "Herhalde vatandaş hamsiden bıktı. Hamsi alırken tedirgin şekilde hamsi alıyorlar. İri mi, ufak mı, taze mi, canlı mı gibi tereddütleri oluyor. Karadeniz'de yaşayıp da hamsiyi bilmeyenler var. Mardin'den Aydın'dan birçok ilden aradılar ve kolilerce hamsi yolladık. Karadeniz hamsisi çok büyük olmaz. Orta boy olur, tombul olur ama lezzetli olur. Marmara hamsisi kocaman olur ama tadı olmaz. Yine de satışlarımız oluyor. Dün hava kötü gittiği için hamsi harici balıklar az çıktı. Onlarda fiyat yüksek ama hamsinin kilosu 40-50 TL arasında değişiyor. Bu yıl İzmir, Ordu, Trabzon, Aydın, Mardin ve Çorum'a sıklıkla balık gönderiyoruz. Bu yıl Samsun haricindeki tüm illere balık gönderdik desem yalan olmaz. Karadeniz'den bir kez balık gönderdiğimiz il bir dahaki sefere çeşidi çoğaltıp daha çok balık istiyor" dedi.

Bu yıl hamsinin çok bol çıktığını dile getiren vatandaşlar ise balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça ucuz olduğunu, Samsun hamsisinin Türkiye'nin her yerinden talep gördüğünü ifade ettiler.

Fırtına dolayısıyla bugün Samsun'daki balık tezgahlarında barbun, mezgit 100 TL, istavrit, kefal, sazan 50 TL'den satışa sunuluyor. Kafes balıklarının kilosu ise 100 ile 200 TL arasında değişiyor. - SAMSUN