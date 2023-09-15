Hamsi Sezonu Erken Başladı, İhracata Yansımadı

Hamsi sezonu erken başladı fakat ihracata yansımadı

Hamsi fiyatı yüksek olunca ihraç yerine şimdilik iç piyasada tüketiliyor

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ağırlıklı olarak hamsi avlıyor. Yeni sezonda genellikle Marmara Denizi ile Batı Karadeniz arasında bol miktarda avlanan hamsi, iç piyasada kilosu ortalama 40 ila 75 TL arasında satılırken, fiyatının yüksek olması sebebiyle şu ana kadar henüz ihracatı yapılamadı.

Hamsi, ilerleyen günlerde havaların da soğumasıyla daha bollaşıp fiyatı düşeceği böylelikle ihracatı da artacağı belirtilirken, şimdilik iç piyasada tüketiliyor.

Türkiye'den geçtiğimiz balık av sezonunda 1 Eylül-15 Mart döneminde 23 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 5 milyon 853 bin 846 dolar gelir elde edilirken, önceki yılın geçen yılın aynı dönemde ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 7 milyon 209 bin 212 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında, 2 milyon 232 bin 327 dolar ile Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 1 milyon 601 bin 981 dolar ile Belçika ve 642 bin 441 dolar ile de Amerika Birleşik Devletleri izledi. En az hamsi ihracatı ise 40 dolar karşılığında Somali'ye yapıldı.

Geçen sezon hamsi ihracatı Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, İspanya, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, İtalya, Suriye, KKTC, Azerbaycan, İsveç, İsviçre, Hollanda, Gürcistan, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Irak, Kenya ve Somali olmak üzere 23 ülkeye yapılırken, bu ülkelere yapılan ihracatta toplam 1 milyon 178 bin 135 kilogram karşılığında 5 milyon 853 bin 846 dolar döviz girdisi sağlandı.