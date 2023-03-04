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Hamsi sezonu bitti

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Hamsi sezonu bitti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hamsi sezonu bitti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hamsi sezonu bitti. Vatandaşlar, tezgahlarda satılan buzhane hamsisi yerine, istavrit, barbun, çinekop, sarıkanat, mezgit, çupra ve levreğe yöneldi.

Düzce'de geçtiğimiz aylarda bol bol tüketilen hamsinin artık sezonu bitti. Karadeniz'de az da olsa avlanan hamsinin yerini artık diğer balık çeşitleri aldı. Vatandaşlar, istavrit, barbun, çinekop, sarıkanat, mezgit, çupra ve levreğe yöneldi. Balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsi artık bitti. Bitti diyebiliriz çünkü çok az denk geliyor, o da yeterli değil. Zaman itibariyle de bitti. Hamsi zaten bu sene çok olmadı. Palamut ile hamsinin bir arada olması zaten çok zordu. Palamut çok bereketli bir sezon geçirdi. Dolayısıyla hamsi öyle olmadı. Yine az az çıkıyordu. Marmara Denizi'nde yasaklandı. Karadeniz'de de artık öyle çok hamsi yok. Ara ara denk geliyor ama zaman itibariyle vakti doldu. Şu anda tezgahlardaki hamsiler buzhane hamsisi. Taze olarak denizden hamsi çıkmıyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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