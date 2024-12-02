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Hamsi Sezonu Başladı: Balıkçılar Tuzlama Dönemine Geçti

Hamsi Sezonu Başladı: Balıkçılar Tuzlama Dönemine Geçti
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Trabzon'da hava koşullarının düzelmesiyle birlikte bolca avlanan hamsi tezgahları süslemeye başladı. Balıkçı esnafı, hamsinin tuzlama döneminin başladığını ve vatandaşların bu yıl bol hamsi yiyeceğini belirtti.

Tezgahlarda palamudun yerini hamsiye bırakmasının ardından balıkçı esnafı bol olarak avlanan hamside tuzlama döneminin başladığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti dolayısıyla az avlanan hamsi bu hafta başında havaların düzelmesi ile birlikte yeniden bolca tezgahları süsledi. Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken, hamsinin yokluğunda tezgahların lideri olan palamudun yavaş yavaş azaldığı görüldü.

Hamsinin bol olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Vatandaş bu sene bol hamsi yiyecek. Fiyatlar da çok iyi hamsi ve istavrit 100 TL. Şu an vatandaşın yiyeceği en uygun gıda maddesi balık. Vatandaş da rağbet gösteriyor. Vatandaş artık hamsisini tuzlayabilir. Çünkü avı hem bol hem de hamsi yağlanmaya başladı" dedi.

Aydın, vatandaşın tuzlayacağı kadar hamsiyi alıp temizleyip iyice yıkadıktan sonra 1 sıra hamsi bir sıra da kalın tuz ile kavanozlara ve bidonların içine bastırabileceğini söyledi. Aydın, bu şekilde hamsinin bir yıl boyunca bozulmadan kalacağını, yenileceği zaman da hamsinin suda bekletilerek tuzunun çıkartılmasının ardından çeşitli şekillerde tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

Hamsinin tezgahlarda palamudun yerini almaya başladığını dile getiren Ahmet Çoğalmış ise "Hamsi fiyatı 125-150 TL civarında gidiyor ama bugün hafta başı olduğu için fiyatını 100 TL olarak belirledik. Şu an hamsi sezonu, hamsi palamudu unutturacak. Palamudun da sezonu bitti. Balıkçılarda şöyle bir durum var hamsi sezonu başlayınca palamut ağı kalkar hamsi ağı kullanılır. Diğer balıklar da bugün hafta başı olduğu için istavrit 75 TL, mezgit 100 TL, palamut 150 TL, levrek, çupra ve somon yetiştirme balıkları olduğu için bunların fiyatında bir değişme olmuyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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