Hamsi İhracatı Risk Altında: Boyutlar İstenen Standartları Karşılamıyor

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla birlikte erken zamanda bol miktarda tezgahlarda yerini alan hamsinin henüz istenen boyutlara ulaşamaması nedeniyle ihracat standartlarını karşılamadığı belirtildi.

Türkiye karasularında avlanan hamsilerin ortalama boyutları ile bir kiloda yaklaşık 140 adet civarında olduğu, ihracat bakımından ise Avrupa pazarının talep ettiği hamsi boyutlarının bir kiloda 90-100 adet arasında olması gerektiği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, sezon başında hamsinin bol olacağı yönünde beklentiler olsa da, şu anda piyasada bulunan hamsilerin yalnızca Türkiye karasularından elde edildiğini ifade ederek henüz Rusya ve Azak Denizinden Türk karasularına hamsi girişinin olmadığını söyledi.

"Hamsi avı çok bolmuş gibi görünüyor ancak..."

Denizer, dışardan bakıldığında hamsinin çok bolmuş gibi göründüğünü ancak öyle olmadığını belirterek "Hamsi avının erken başlaması, palamutun olmamasına neden oldu. Başta bol olacağını düşündük ancak şu anda bulunan hamsiler, yalnızca kendi karasularımızdaki hamsiler. Henüz Rusya tarafından, Azak Denizi'nden hamsi gelmedi. Dışarıdan bakıldığında hamsi çok bolmuş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Asıl hamsinin bol olduğundan, Karadeniz'de fabrikalara hamsi verilmeye başlandığında bahsedebiliriz. Şu anda hamsi az olmasına rağmen denize çok sayıda ağ atılıyor. 70 tekne hamsi avı çıktığını düşünürsek bu da yaklaşık 70 bin kasa yapıyor. Bu hamsiler piyasa sürülmek zorunda fabrikalara gitmeyip doğrudan piyasaya sürülünce, otomatik olarak fiyatlar düşüyor" dedi.

"Azak Denizi'nden de hamsi gelirse bolluk olur"

Azak Denizinden de Türk karasularına hamsinin gelmesi durumunda bolluk olacağını kaydeden Denizer, "Hamsinin bol olup olmayacağını şu anda kestirmek çok zor. Deniz suyu sıcaklığı şu an 20-21 derece civarında. Ancak umutluyuz; Sinop açıklarında iri ve ana hamsi gözleniyor. İnşallah Azak Denizi'nden de hamsi gelirse bolluk olur. Aralık ayının sonuna kadar iri hamsi çıkmaya devam ederse, halkımız da lezzetli hamsi yemeye devam eder diye düşünüyoruz. Geçen seneki satışların şu anda belki beşte biri bile yok" diye konuştu.

"Palamut olmaması balıkçıyı üzdü"

"Tekneler denize açıldıklarında mutlaka balık bulmak zorundalar" diyen Denizer "Normalde hamsiyi bulmak için 30-35 mil, yani 3-3,5 saat açığa çıkıyorlar. Palamut olsaydı bu kadar erken dönemde hamsi avına çıkılmazdı. Hamsi genellikle eylül aylarında bu kadar tutulmazdı, ancak bu yıl havaların bazen serin gitmesi nedeniyle hamsiye yöneldiler. Şu ana kadar durum pek iç açıcı değil. Hiçbir balıkçı hamsinin bu kadar çıkmasından memnun değil. Geçen yılın satışlarının belki beşte biri kadar bile kazanç yok. Bu yıl palamut hiç olmadığı için balıkçılar zor durumda. İnşallah önümüzdeki dönemde hamsi bol olur da balıkçılar kendilerini kurtarabilirler" diye konuştu.

"Hamsi ihracatı bu sene biraz sıkıntılı"

Bu sene hamsi ihracatının bir sıkıntılı olduğunu Avrupa'nın beklediği hamsi ebatlarının şuana kadar oluşmadığını kaydeden Denizer, "Mevcut hamsilerin boyutları ihracat için istenen ebatta değil. Kendi karasularımızdaki hamsilerin ortalama boyu bir kiloda 140 tane olacak şekilde. Oysa Avrupa'nın istediği hamsi, bir kiloda 90-100 tane olmalı. Bu yüzden ihracat şu anda sıkıntılı ancak ilerleyen dönemde hamsi bol olursa, yılbaşına kadar ihracatın yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamsinin yağ yüzdesi şuan yüzde 20 civarında"

Şu anda hamsinin yağı oranı yüzde 20 civarlarında olduğuna da dikkat çeken Denizer, "Şu an tam hamsi yeme zamanı. Şu anda hamsinin yağ oranı yüzde 20 civarında. Ocak-şubat aylarında bu oran yüzde 5'e kadar düşebiliyor. Bu nedenle şu dönemde hamsi inanılmaz lezzetli; mutlaka yenmesinde fayda var" diye konuştu. - TRABZON