Haberler

Hamsi İhracatı 12,9 Milyon Dolar Kazandırdı

Hamsi İhracatı 12,9 Milyon Dolar Kazandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, bu yıl balık avı sezonunda 19 ülkeye yaptığı hamsi ihracatından toplam 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi elde etti. Hamsi avının bolluğuna rağmen, istenilen boyutlarda hamsi olmadığı için ihracat rakamları beklenenin altında kalmış durumda.

Türkiye'den balık avı sezonunda 19 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi elde edildi.

Bu sezon Karadeniz'de son yılların en erken hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen bu bolluk ihracat rakamlarına pek fazla yansımadı. Türkiye genelinde Ocak-Ekim 2025 arası 19 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 739 bin 313 kilogram karşılığı toplam 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi sağlandı. Ocak-Ekim 2024 döneminde ise hamsi avı az olmasına rağmen 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından, 2 milyon 288 bin 446 kilogram karşılığı 12 milyon 306 bin dolar döviz girdisi elde edilmişti.

Ocak-Ekim 2025 döneminde en fazla hamsi ihracatında 3 milyon 931 bin 390 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 3 milyon 785 bin 505 dolar ile Fransa, 1 milyon 794 bin 77 dolar ile Almanya izledi. En az hamsi ihracatı ise 414 dolar ile Suriye'ye yapıldı. 19 ülkeye toplam 2 milyon 739 bin 313 kilogram hamsi karşılığı 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi sağlandı. Trabzon'dan bu yılın Ocak-Ekim döneminde, 5 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 96 bin 173 kilogram karşılığı 396 bin 625 dolar döviz geliri elde edildi.

Öte yandan hamsi avının geçtiğimiz yıla göre bol olmasına rağmen mevcut hamsilerin boyutlarının ihracat için istenen ebatta olmadığı için avındaki bolluğun ihracat yansımadığı kaydedildi. Kendi karasularımızdaki hamsilerin ortalama boyu ile bir kilogramda 140 tane yer alırken, Avrupa'nın istediğinin ise bir kiloda 90-100 tane hamsi olacak şekilde talepte bulunduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! Süper Lig kulübü başkanı ve 17 hakem gözaltında
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Bakan Şimşek'ten hasta olduğu yönündeki iddialara net yanıt

Bakan Şimşek hasta mı? Bütçe görüşmelerine damga vuran açıklama
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı puan alamazdık" diyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.