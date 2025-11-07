Hamsi İhracatı 12,9 Milyon Dolar Kazandırdı

Türkiye'den balık avı sezonunda 19 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi elde edildi.

Bu sezon Karadeniz'de son yılların en erken hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen bu bolluk ihracat rakamlarına pek fazla yansımadı. Türkiye genelinde Ocak-Ekim 2025 arası 19 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 739 bin 313 kilogram karşılığı toplam 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi sağlandı. Ocak-Ekim 2024 döneminde ise hamsi avı az olmasına rağmen 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından, 2 milyon 288 bin 446 kilogram karşılığı 12 milyon 306 bin dolar döviz girdisi elde edilmişti.

Ocak-Ekim 2025 döneminde en fazla hamsi ihracatında 3 milyon 931 bin 390 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 3 milyon 785 bin 505 dolar ile Fransa, 1 milyon 794 bin 77 dolar ile Almanya izledi. En az hamsi ihracatı ise 414 dolar ile Suriye'ye yapıldı. 19 ülkeye toplam 2 milyon 739 bin 313 kilogram hamsi karşılığı 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi sağlandı. Trabzon'dan bu yılın Ocak-Ekim döneminde, 5 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 96 bin 173 kilogram karşılığı 396 bin 625 dolar döviz geliri elde edildi.

Öte yandan hamsi avının geçtiğimiz yıla göre bol olmasına rağmen mevcut hamsilerin boyutlarının ihracat için istenen ebatta olmadığı için avındaki bolluğun ihracat yansımadığı kaydedildi. Kendi karasularımızdaki hamsilerin ortalama boyu ile bir kilogramda 140 tane yer alırken, Avrupa'nın istediğinin ise bir kiloda 90-100 tane hamsi olacak şekilde talepte bulunduğu öğrenildi. - TRABZON