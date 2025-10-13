Haberler

Hamsi Heyecanı Başladı, Uzmanlar Azak Denizi'nden Gelenleri Bekliyor

Hamsi Heyecanı Başladı, Uzmanlar Azak Denizi'nden Gelenleri Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de hamsi sezonu başladı ancak uzmanlar, lezzetli hamsinin Azak Denizi'nden geleceğini belirtiyor. Hamsinin lezzetli olması için deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Karadeniz'de hamsi heyecanı başladı ama uzmanlar lezzetli hamsinin Azak Denizi'nden geleceğini belirtiyor.

Her yıl özlemle beklenen hamsi tezgahlarda yerini aldı. Fakat balıkçılar yağlı ve lezzetli hamsiyi bekliyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Soğuk olmadan hamsi yağlanmaz, lezzetli olmaz. Şu anki balık bizim kıyılardaki. Esas hamsi Azak Denizi'nden gelecek" dedi.

Deniz suyu sıcaklıklarının halen yüksek olduğunu belirten Malkoç, "Hamsinin olması için denizin soğuması lazım. Deniz sıcak olduğu zaman hamsi günde 40-50 mil gidiyor. Soğuk olduğunda günde 5 mil gidiyor. Sıcak olduğunda hamsi yağlanmıyor lezzetli olmuyor. Soğuk olduğunda ise yağlanıyor. Yavaş yavaş havalar soğuyor şimdi ama hamsi sezonu her zaman 10 Kasım'dan sonra başlar. Ben 45 seneden beri denizdeyim. Hamsi 10 Kasımdan sonradır. Şu an tutulan hamsi turfanda. Bizim bu limanlardaki hamsilerimizdir. Esas hamsi yukarıdan gelecek. Azak'tan gelecek hamsiyi bekliyoruz. Bu hamsiler bizim kıyılardaki hamsilerimiz. Tabii soğuk oldukça toplanıyor. Soğuk balıkçının canı demektir" dedi.

Karadeniz'in hala dünyanın en verimli denizlerinden biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Karadeniz dünyanın en iyi denizlerinden biri. Ondan yana sıkıntımız yok. Avcılıktan yana sıkıntımız yok iklimden yana sıkıntımız var" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Törene damga vuran görüntü: Herkes Yavaş'ın yanındaki isme odaklandı
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.