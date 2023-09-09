Hamsi Fiyatları Yükseliyor

SAMSUN (İHA) – Bu sezon Karadeniz'de palamut olmazken, herkesin yolunu gözlediği hamsi ise kilosu 70 TL'den kapış kapış gidiyor.

Karadeniz'in bereketli suları bu sezon hamsi ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Geçen sezon bol olan palamut ise bu sene tezgahlarda yok denecek kadar az. Vatandaşlar kırmızı et ve tavuğa göre ucuz olan balığa rağbet gösterirken, balıkçılar da kapış kapış giden hamsinin bu sezon oldukça bol olduğunu söylediler.

"Hamsinin fiyatı da lezzeti de vatandaşı memnun ediyor"

Hamsinin bu sezon oldukça bol olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezonun açılmasının ardından kısa bir süre geçti. Bu sene hamsi bol oldu. Eylül 1'den itibaren hamsi satmaya başladık. Fiyatı da lezzeti de vatandaşları memnun ediyor. Kilosu 70 TL'den satılan hamsi, vatandaşın en çok tercih ettiği balık konumunda bulunuyor. Onun yanı sıra mezgit de çok bol çıkıyor. Kilosu 50 TL'den satılıyor. İstavrit 80, barbun 50, kefal 60, zargana da 120 TL'den satılıyor. Bu sene palamut olmayacak. Geçen yıl palamut boldu hamsi olmadı. Bu sene de vatandaşlar hamsiye doyacak, palamut olmayacak. Sezonu böyle kapatacağız diye düşünüyoruz. Şu anda deniz suyu oldukça sıcak. Denizin ısısı düşünce balığın daha da bollaşacağını ve fiyatların düşeceğini umuyoruz" dedi.

Fiyatlardan memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar ise "Balıklar ve fiyatlar bizce iyi. Kilosu 60 TL'den kaya balığı aldım. Balıkların da hepsi güzel. Hamsiyi çok seviyoruz ama sezon yeni açıldı. Soğuklar gelmediği için hamsi tam tatlanmadı. Havalar soğuyunca yağlanan hamsi daha da lezzetlenecek" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN