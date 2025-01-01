Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ABD'deki kanlı saldırıda 'terör' ikilemi
Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Hamsi Fiyatları Yeni Yılla Birlikte Yarı Yarıya Düştü

Hamsi Fiyatları Yeni Yılla Birlikte Yarı Yarıya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2024'te kilosu 200 TL'den satılan hamsi, yeni yılın ilk günüyle birlikte 100 TL'den satılmaya başlandı. Soğuk hava ve fırtına nedeniyle yükselen fiyatlar, yeni yılın bereketiyle yarı yarıya düştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2024'te kilosu 200 TL'den satılan hamsi, yeni yılın ilk günüyle birlikte 100 TL'den satılmaya başlandı.

Havaların soğuk gitmesi ve fırtına nedeniyle kısa süre önceye kadar Samsun'da 200 TL'den satılan hamsinin kilosu, yeni yılla birlikte yarı yarıya düştü. Karadeniz hamsisini tezgahlarda 100 TL'ye gören vatandaşlar da hamsiye rağbet gösterdi. Balıkçılar, yeni yılın bolluk ve bereketle geldiğini ifade ederek, tüm sezonun böyle geçmesini umduklarını söylediler.

"Yeni yıl bereketiyle geldi, hamsi 200'den 100 TL'ye düştü"

Hamsi fiyatlarının yeni yılla birlikte düştüğünü dile getiren balık satıcısı Onucan Köse, "2024'ü fırtınalı kapattık. Denizde az sayıda kayık olduğundan balık da fazla çıkmıyordu. Bu nedenle fiyatlar yüksekti. 2024'te kilosunu 200 liradan sattığımız hamsiyi yeni yılda 100 liraya satıyoruz. Vatandaş bu fiyatlardan kapış kapış hamsi yiyor. Ayrıca mezgit 80, istavrit 80, palamut 150, alabalık 150, somon 200, levrek-çipura 300, barbun da 100 TL'den satılıyor. 2025 bolluk ve bereket ile geldi. Bu bolluk ve berekette fiyatlara olumlu yansı da ve herkes balık yemeye başladı" dedi.

Vatandaşlar da daha önceden 200 TL'ye satılan hamsinin fiyatının makul rakamlara indiğini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
img

İstanbul dünyaya Gazze mesajını bu görüntülerle verdi
img

Sergen Beşiktaş'a hayırlı olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber

Son Dakika Haberleri

Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 2 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Akrep burcu yorumu! 2 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.