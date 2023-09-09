Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte hamsi fiyatları düşmeye başladı. Geçen hafta 80 liradan satılan hamsi, şu anda 60 liradan alıcı buluyor. Mezgit fiyatları da 70 liraya geriledi.

Sinop'ta hamsi tezgaha geldi

SİNOP - Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan hamsi ucuzlamaya başladı. Geçen hafta 80 liradan satılan hamsi 60 liradan alıcı bulmaya başladı.

Karadeniz'de balık avı yasağının kalkmasıyla balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Avlanmanın devam etmesiyle balık fiyatlarında düşüş başladı. Geçtiğimiz hafta 80 liradan satışa sunulan hamsi, 60 liraya geriledi. 80 liradan satışa başlayan mezgit ise 70 liraya geriledi.

Fiyatlara ilişkin konuşan balık satıcısı İbrahim Coşkunarslan, "Geçen haftaya göre fiyatlarımız biraz daha uygunlaştı. Hamsi 60 liraya düştü. Önceden 80 liraydı, bugünlerde 60 lira. Avlanma bollandıkça fiyatlar da ucuzlaşıyor. Böyle giderse hamsi 50 liraya kadar mezgit 60-50 liraya kadar düşer" dedi.