Hamsi Bolluğu, Palamut Azlığı

Bu sezon palamutun denizlerde fazla olmamasından ötürü tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

1 Eylül 2023 tarihinde 'Vira bismillah' diyen balıkçıların ağlarına bu sezon geçen yıl fazla görülmeyen hamsi takılmaya başladı. Bu sene denizlerden bol çıkan hamsi hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürüyor. Geçen sezon bol olan palamut ise bu sene tezgahlarda yok denecek kadar az. Vatandaşlar kırmızı et ve tavuğa göre ucuz olan balığa rağbet gösteriyor.

Balığın denizde ne kadar bol çıkarsa tezgahlardaki fiyatının da azaldığını belirten Soner Birinci, "Bu sene av sezonu çok güzel geçiyor. Palamut yok, hamsimiz bol. İstavritimiz bol. Palamut'un büyüğü Torik var. Fiyatı da 200 lira uygun. Fiyatlar düştü. Gittikçe de düşüyor. İstavrit 100 lira idi 50 liraya düştü. Olta istavrit 150 lira idi 100 liraya düştü. Balık ne kadar bol olursa ucuzlar. Az olduğu zaman balık pahalı olur. Sezon şuan harika gidiyor. İlk gün azdı balıklar, gittikçe balık çoğalıyor. Çok bol hamsi var bu sene. Palamutun olmaması daha iyi. Hava sıcak idi balık azdı, şimdi hava soğudu balıklar üşüdü çok çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Geçen sene palamuta alışmıştık ama bu sene palamut yok"

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen Celal Yetimoğlu, "Hep hamsi var. Başka bir şey yok. Ben palamut bekliyordum. Geçen sene palamuta alışmıştık ama bu sene palamut yok. Hamsi var ama tadı yok. Ben palamutu çok seviyorum. Fiyatlar normal olduğu için çok güzel. Burada hamsi 50 lira. Buranın fiyatları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Bu sene palamut yok ama milleti hamsi ile doyuracağız"

Bu sene palamutun olmadığını ama vatandaşın hamsi ile doyacağını ifade eden Şenol Şahin, Balıklar şahane, bu sene hamsi süper. Hamsi sezonu bu sene. Bu sene bol bol hamsi var. Bu sene palamut yok ama milleti hamsi ile doyuracağız. Palamut hamsiyi yiyordu. O yüzden bu sene palamut yok. Hava sıcaklıkları normale dönerse daha iyi olacak. Fiyatlar çok uygun. Hamsi 100 liradan 50 liraya düştü. 2 günde 50 lira düştü. Yakında 20 liralara kadar düşer. Denizler sürprizlerle doludur" diye konuştu. - RİZE