Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, magnezyum ilerleyen çocukluk ve erişkinlikte hastalıkların prezentasyonu ile ilişkili fetal programlamayı etkilediğini belirtti.

Yılmaz, magnezyumun vücudun işleyişinde önemli bir rolünün olduğunu, enzimatik tepkimeler, protein sentezi, kas ve sinir aktivitesi, kemik yapılanması ve bağışıklık üzerinde faydasının bulunduğunu açıkladı.

Gebelikte magnezyum düzeyinin bebeğin gelişimi ve doğum sonrası büyümesinde önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, hamilelikte magnezyum kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz, "Gebelikte magnezyum takviyesi rutinde gerekmez ancak gebeliğin ilerleyen haftalarında kas krampları, güçsüzlük, halsizlik, kasılmalarda artış olur. Özellikle baldırlarda gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli kramplar görülür. Yine magnezyum eksikliğinde iştahsızlık, bulantı, kusma, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritim bozuklukları, düşük tansiyon görülen bulgular arasında yer alır." ifadelerini kullandı.

"Günlük magnezyum ihtiyacı kadın ve erkeklerde yaşa göre değişiyor"

Günlük magnezyum ihtiyacı kadın ve erkeklerde yaşa göre değiştiğini belirten Yılmaz, gebelikte ve emzirmede ihtiyaçlarda ek olarak yüzde 10 daha artış gerektiğini açıkladı.

Yılmaz, "Gebelikte günlük olarak önerilen takviye dozu 350-400 mg iken, emzirmede 310-360 mg'dır. Emzirmeyen ve gebe olmayan kadınlardaki doz ise günlük 300-310 mg'dır. Magnezyum gebelikte tek başına bebeğe kilo aldırmaz ancak anne için koruyucu etkileri sayesinde bebeğin dolaylı olarak gelişimine de katkıda bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Kasılma ve kramp için genelde 30 hafta sonrasında kullanılsa da daha erken başlangıçlı olarak 16 haftada kullanılabileceğini aktaran Yılmaz, magnezyum değeri yüksek gıdaları da şöyle sıraladı:

"Çoğu besinde magnezyum bulunmakla birlikte yoğun olarak kuru fasulye, nohut, mercimek ve bezelye gibi baklagiller, balık ve deniz ürünleri, yer fıstığı, badem, kaju gibi kabuklu kuru yemişler, kakao ve muzda yoğun olarak bulunmaktadır. Bu gebelikte anne için, başta kasılma kramplar için magnezyum büyük fayda sağlar, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluğa iyi gelir, gebelik zehirlenmesinden koruyucu etkileri mevcuttur, kalp, kemik, diş sağlığı açısından önemlidir, kan şekeri ve kan basıncını dengeler, protein ve yağ sentezine katkıda bulunur, zihinsel aktivitelerde faydası bulunur. Bebek için faydaları ise erken doğumu engelleyici etkileri bulunur, anne karnında gelişim geriliğini önler, erken doğum öncesi uygulandığında bebeğin sinir sistemini korur, erişkin hayatta gelişebilecek metabolik sendromdan korur, ani bebek ölümlerinden korur."