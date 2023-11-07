Hamburg Limanı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda işlerini genişletmek için fırsat buluyor

Hamburg Limanı'nın kıdemli temsilcisi, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın limanın Çin'deki işlerini genişletmek için ideal bir platform olduğunu belirtti.

FRANKFURT, 7 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük deniz limanı olan Hamburg Limanı'nın kıdemli temsilcisi Inga Gurries, devam eden 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), limanın Çin'deki işlerini genişletmesi için ideal bir platform olduğunu söyledi.

Hamburg Limanı Pazarlama biriminin Asya Pazarı Geliştirme Başkanı Gurries kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide, "CIIE, Hamburg Limanı'nı ve yerel olarak verdiği hizmetleri tanıtmak ve yeni irtibatlar kurmak açısından bizim için ideal bir pazar yeri" ifadesini kullandı.

Gurries, "Çin yıllardır Hamburg Limanı'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. O yüzden katılımcı olarak bu fuara iştirak etmemiz son derece olağan" dedi.

Hamburg Limanı, 2018 yılındaki ilk fuardan itibaren düzenlenen altı fuarın tamamına katıldı.

"CIIE her yıl bize birçok ortakla görüşme ve yeni ortaklıklar kurma imkanı veriyor" diyen Gurries, Asya pazarındaki lider fuarın, şirketin işlerini genişletmesinde önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

Gurries, Hamburg Limanı Pazarlama biriminin, Çin'le Hamburg Limanı arasındaki çeşitli çok modlu bağlantılara odaklanan mükemmel hinterland ilişkilerinin yanı sıra limanın sunduğu sürdürülebilir taşımacılık çözüm ve hizmetlerini de sergilediğini söyledi.

Çin'in on yıllardır ekonomik küreselleşmeye katkıda bulunduğunu kaydeden Gurries, dünyanın önde gelen demiryolu limanı ve Avrupa'nın üçüncü en büyük genel amaçlı limanı olan Hamburg Limanı'nın bu gelişmenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı. Gurries, "Kurulan ilişkilerin devam edeceğinden ve hatta genişletilebileceğinden eminiz" dedi.

Hamburg Limanı adına konuşan Gurries, ekonomik küreselleşmenin kalkınma getirip refahı artırdığını ve ekonomik iyileşme açısından temel önemde olduğunu kaydederek, "Liman olarak serbest pazarı ve sosyal ekonomiyi, dolayısıyla da serbest küresel ticareti destekliyoruz" diye konuştu.