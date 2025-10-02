Haberler

Savunma Sanayii 2025 Yılı Eylül Ayında 574 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, eylül ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Görgün, savunma sanayi ihracatının rekor tazelediğini ve ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini belirterek, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 6 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve güçlü destekleriyle ortaya konan bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli üretim ekosistemimizin ve stratejik vizyonumuzun küresel alandaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, GÜVENİLİR BİR ÇÖZÜM ORTAĞI HALİNE GELİYOR'

Görgün ayrıca, "Sanayileşme politikalarımız, üretimdeki mühendislik anlayışımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız, ortaya koyduğumuz her platformun sadece bugünün değil, geleceğin de güvenilir sistemleri olmasını sağlıyor. Bu vizyon, savunma ve havacılık sanayiimizi küresel ölçekte kalıcı bir aktör haline getiriyor. Uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz, geliştirdiğimiz ortak projeler ve geniş hinterlandımıza sunduğumuz çözümler; Türkiye'yi dünyada güvenilir bir çözüm ortağı haline getirmektedir. Dost ve müttefik ülkelerle kurduğumuz bu güçlü bağlar, barışa ve istikrara katkı sunarken, ihracat performansımızı da yeni zirvelere taşıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımıza, yöneticilerimize, başkanlığımız personeline ve değerli tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Kritik teknolojilerdeki özgün çözümlerimizle, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
