Halkbank Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteleri Açıkladı

Halkbank, yönetim kurulu görev dağılımı ve komitelere ilişkin açıklama yaptı. Yönetim kurulunda yapılan değişiklikler ve komite görevlendirmeleri hakkında bilgi verildi.

Halkbank, yönetim kurulu görev dağılımı ve komitelere ilişkin açıklama yaptı.

Bankanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Recep Süleyman Özdil'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Mevlüt Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan, Mevlüt Uysal ve Şeref Aksaç'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi; Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil'in Denetim Komitesi Başkanı ve Mevlüt Uysal'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Recep Süleyman Özdil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şeref Aksaç'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Meltem Taylan Aydın'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Satır'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Ebubekir Şahin'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Recep Süleyman Özdil ile Mevlüt Uysal'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Mihrimah Belma Satır'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim Komitesi kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir."