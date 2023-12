Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması ile kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bugüne kadar 212 bin kadına 53 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, "Kadınlarımıza desteğimize devam ederek, 2024 yılı sonuna kadar 250 bin kadın girişimcimizi kredi paketimizden yararlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın 2024 yılı jüri üyeleri Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Osman Arslan, burada yaptığı konuşmada, girişimcilik ekosisteminde yerini alarak, ekonomiye ve hayata artı değer katan kadınları desteklemek üzere ilkini 2022'de düzenledikleri Üreten Kadınlar Yarışması'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınmanın yolunun girişimcilik ekosistemine yapılacak güçlü katkıdan geçtiğine inanan ve finansal kaynaklarının yanı sıra fikri sermayesini de bu ideal doğrultusunda seferber eden bir banka olduklarını belirten Arslan, değer üreten toplumların ayakta kalabildiğini, değer üretmenin en önemli unsurunun da fikri sermayeyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Amaçlarının ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir istihdamın olmazsa olmazı kabul ettikleri kadın girişimciliğini özendirmek ve kadın girişimciliği ile ülkeye değer katmak olduğunu bildiren Arslan, "Kadın girişimciliğinin desteklenmesini, toplumsal ve ekonomik refahın artırılmasının ön koşullarından biri olarak görüyor, stratejik öncelik olarak kabul ediyoruz. Hayalleri için bir kıvılcıma ihtiyaç duyan, geçmişin birikimini üreterek geleceğe taşımak için kararlılıkla fikirlerinin peşinden giden kadın girişimcileri yürekten destekliyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"250 bin kadın girişimcimizi kredi paketimizden yararlandırmayı hedefliyoruz"

Osman Arslan, yarışma kapsamında ilk toplantılarını 2021'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıklarını hatırlatarak, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği video mesajla projeye destek verdiğini söyledi. Arslan, proje süresince de Erdoğan'ın desteğinin hep yanlarında olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.

"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" için "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni devreye aldıklarını anımsatan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu adımı atarken amacımız, sahip olduğumuz insan gücünü ve finansal kaynaklarımızı sosyal fayda sağlamak amacıyla kullanabilmekti. Bugün mutlulukla söyleyebilirim ki istediğimiz sinerjiyi yakaladığımız gibi arzu ettiğimiz neticeye de ulaştık. Projemizin üçüncü yılına geldiğimizde, farklı meslek gruplarından 212 bin kadın girişimciye ulaşarak 53 milyar TL finansal destek sağladık. Ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimcilerin başarı hikayelerine ortak olduk.

Kıyaslama yapabilmeniz için bu rakamın 2021 yılı sonu itibarıyla 88 bin girişimci için 8,5 milyar TL, 2022 sonunda ise yaklaşık 159 bin girişimci için 23 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini belirtmeliyim. Bizler sağladığımız bu finansman destekleriyle kadın girişimcilerimizin bir taraftan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarına diğer taraftan da ekipman yatırımı ve ürün geliştirme imkanı bulmalarına vesile olduk. Özellikle pandemi döneminde kredi desteklerimizle kadınlarımızın işletmelerinin devamlılığını sağladık. Bugüne kadar 212 bin kadınımıza 53 milyar TL destek sağladığımızı ifade etmiştim. Kadınlarımıza desteğimize devam ederek, 2024 yılı sonuna kadar 250 bin kadın girişimcimizi kredi paketimizden yararlandırmayı hedefliyoruz."

"Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Marka Eğitimleri'ne başlayacağız"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, girişimcilik ekosistemine yol gösteren bir proje olan Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın, bugün on binlerce kadına cesaret veren, Türkiye'nin en büyük kadın girişimcilik hareketlerinden biri haline dönüştüğünü belirterek, "Bugün Türkiye'de kadın girişimci kredi pazarının yüzde 50'sini tek başına bankamız finanse ederken, hayallerinin peşinden koşan her 2 kadın girişimciden biri bizim iş ortağımız olmuştur." dedi.

Yaptıkları analizlerde, kadın girişimci müşterilerinin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu aktaran Arslan, "Bu müşterilerin yıllık ortalama ciro artışları yüzde 66'ya, ihracat hacimlerindeki artış da yüzde 56'ya ulaşmıştır. Ayrıca ülkemizde kadınların istihdamdaki payı yüzde 32 iken, kadın girişimci müşterilerimizin çalışanlarının yüzde 58'inin kadın olduğu görülmüştür. Kadın girişimciliğine verdiğimiz desteğin kadın istihdamına da pozitif yansıdığını görmek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir." şeklinde konuştu.

Arslan, "Bankamızca kadın girişimcilere kullandırdığımız kredilerin dağılımına baktığımızda, yüzde 42'sinin ticaret, yüzde 22'sinin hizmet, yüzde 14'ünün ulaştırma-haberleşme, yüzde 9'unun üretim ve yüzde 7'sinin ise turizm sektörü olduğunu gördük. Bu istatistiksel verileri değerlendirdiğimizde üretim sektörünün yüzde 9'luk payının yetersiz olduğunu düşünmekteyiz. Önümüzdeki dönem en önemli hedeflerimizden biri inovasyon bazlı üretim yapan firmalarla yapacağımız çalışmalarla bu oranı yukarıya taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel rekabetin kadın girişimcilerin ticaret alışkanlıklarını değiştirmeyi zorunlu hale getirdiğine dikkati çeken Arslan, bu nedenle kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak için Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Marka Eğitimleri'ne başlayacaklarını bildirdi.

Arslan, yarışmaya başvuranlar arasından seçilecek 100 kişiyi, ocak ayının sonunda 2 gün İstanbul'da misafir etmeyi planladıklarını belirterek, eğitim programı kapsamında marka yatırımı, kurumsal marka iletişimi ve finansal okuryazarlık üzerine yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.

5 ayrı kategoride birincilere ödül verilecek

Toplantıda verilen bilgiye göre, Halkbank, "Üreten Kadının Bankası" olma hedefiyle kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine uzun yıllardır sunduğu özel finansman çözümlerini bu projeyle kadın girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi, kooperatiflerin kapasitelerinin artırılması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gibi önemli odak noktalarıyla ileriye taşıdı.

Proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluşmalar düzenleyen Halkbank, gittiği her yerde farklı meslek gruplarından binlerce kadın girişimciyle, kadın kooperatifleriyle temas kurdu.

Halkbank'ın kredi desteklerinden en fazla yararlanan ilk 5 coğrafi bölge, yüzde 23 ile Marmara, yüzde 21 ile Ege, yüzde 18 ile Akdeniz, yüzde 15 ile İç Anadolu ve yüzde 8 ile Karadeniz bölgesi oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve Adana ise en çok kadın girişimciye ulaşılan iller olarak ön plana çıktı.

Yarışma kapsamında, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" olmak üzere 5 ayrı kategoride birincilere nakdi ödüller verilecek. Kadın üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanı sıra Bankacılık Hizmet Paketi de takdim edilecek.

3. Üreten Kadınlar Yarışması jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

"Tasarımcı, akademisyen, yemek kültürü yazarı ve koleksiyoner Gönül Paksoy, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı ve İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, Perveran markası ve Kırmızı Çocuklar Derneği'nin kurucusu tasarımcı Simay Bülbül, Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, Kısmet By Milka markasının kurucusu Milka Karaağaçlı, Ashley Joy markasının kurucusu Aslı Gümüşel, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, İpekyol Grup Kreatif Direktörü Hilal Şendur, Muse For All markasının kurucusu Yasemin Öğün."