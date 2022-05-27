"Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları" İzmir'de yapıldı - Haberler

Halkbank tarafından kadın girişimcilere ilham olmak ve onları cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları" İzmir'de gerçekleştirildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Swissotel Büyük Efes'teki etkinliğin açılışında, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları"nın ikinci yılındaki ilk etkinliği İzmir'de yaptıklarını söyledi.

Halkbank'ın kadın üreticilerin sayısını artırmaya, kadın istihdamının yükselmesini teşvik etmeye ve kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik çalışmalarına bu yıl da devam edeceğini belirten Arslan, "Kadınlarımızı ekonomik açıdan geliştirmenin, sosyal dokumuzu daha güçlü hale getireceği gibi makroekonomik kalkınmamızı da destekleyeceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi açıkladık." dedi.

Arslan, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğini, sosyal yapıyı güçlendirmenin yolunun da kadınları ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Uygun koşullarda finansman imkanı sunmaya odaklanan Kadın Girişimci Destek Paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluşturdu. İlk yıl için öngördüğümüz 100 bin kadın girişimci hedefimizi aşarken, 125 bin kadın girişimciye eriştik ve 13,5 milyar liralık kredi hacmini yakaladık. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Üreten Kadınlar toplantılarımızla 8 kentimizi ziyaret ettik. Girişimcilerimizle bir araya gelerek onları iş hayatı için yüreklendirdik, hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Kadın girişimciliği ekosistemini geliştirmek amacıyla Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı hayata geçirdik. Ayrıca, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Üreten Kadınlar Akademisi'ni devreye aldık. Bugün itibarıyla Üreten Kadınlar Projemizin ikinci yılına başlıyoruz."

Kadınlar için sağladıkları finansal desteklere Ege Bölgesi'nde ilginin yüksek olduğuna işaret eden Arslan, " İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 21 bin 800'den fazla kadın girişimcimiz desteklerimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 2,7 milyar liraya yaklaşan kredi hacmine ulaşılmıştır. Sunduğumuz destekler girişimcilerin cirolarını da olumlu yönde etkilemiştir." diye konuştu.

Arslan, ellerindeki finansal imkanlarla kadınların iş dünyasına katılımını en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Halkbank destek paketlerinden yararlanan kadınlara kredileri sembolik olarak verildi.

Zeynep Türkoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" paneline Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın, HM Isıtma Soğutma Sistemlerinin sahibi Huriye Yılmaz Uslu ve Women&Woman kurucusu Özgecan Üstgül konuşmacı olarak katıldı.

Nihan Günay moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Marka Kooperatifler" panelinde de Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel, Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Dr. Nalan Ünal ve Akana Ekolojik Kadın Girişimi Kooperatifinden Bedirhan Uslu konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında kooperatifler sergi açtı. Kredi kullanım koşulları konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

Buluşma, Halkbank'ın internet sitesinden canlı yayınlandı.