Halkbank, Uluslararası İş Ödülleri'nde 21 Altın, Gümüş ve Bronz Ödül Kazandı

Halkbank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 10 altın, 3 gümüş ve 8 bronz ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 78 ülkeden 3 bin 800'ü aşkın başvurunun değerlendirildiği programda, Halkbank Yönetim Ekibi "Yılın Yönetim Takımı" dalında altın ödül aldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Yılın Finans Profesyoneli", "Yaşam Boyu Başarı" ve "Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi" seçilerek, 3 altın ödülü Türkiye'ye kazandırdı.

Aynı zamanda "Yılın Finans Kurumu" kategorisinde bronz ödüle layık görülen banka, sürdürülebilirlik faaliyetlerinden girişimcilik desteklerine, yapay zeka uygulamalarından sosyal sorumluluk projelerine uzanan yelpazede 21 ödülün sahibi oldu.

Banka, "Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Kahramanı" dahil 4 ödülünü çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla kazanırken, kadın girişimcilere yönelik destekleriyle 3 ödül kazandı. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan "JetLuck" ve "HUBrica" projeleri de farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Bankacılık yapay zeka ve inovasyonu odağına alan "Halkbank Yapay Zeka Uygulamaları", "Dijital Dönüşüm" alanında gümüş, "Teknoloji İnovasyonu" alanında ise bronz ödüle layık görüldü.

"Halkbank Çocuk Tiyatrosu" da "Sosyal Etki Çözümü için En İyi Ürün" ve "Toplum Katılım Etkinliği" kategorilerinde 2 altın ödülün sahibi oldu.

Halkbank, uluslararası ölçekte öne çıkan kurumlar arasında yer aldı

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halk Ofis Kuleleri "Emlak ve Yapı Yönetimi Çözümü" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Ayrıca, Halkbank Mobil uygulaması "Finans Alanında Başarı" kategorisinde ödül kazanırken, "LİDYA-Lider Yönetici Akademisi" ve "Halkbank'ta Sigarayı Bırakabilirsin" projeleri "İnsan Kaynaklarında Başarı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Banka, başarılarla iş dünyasının farklı alanlarında uluslararası ölçekte öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Bankanın altın ödül kazandığı kategoriler, Yılın Yönetim Takımı (Halkbank Yönetim Ekibi), Yılın Finans Profesyoneli (Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan), Yaşam Boyu Başarı (Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan), Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi (Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan), Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Kahramanı (Halkbank Sürdürülebilirlik Faaliyetleri), Çeşitlilik Yönetiminde Mükemmeliyet (Halkbank Kadın Girişimci Destekleri), Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı (Halkbank Kadın Girişimci Destekleri), Sosyal Etki Çözümü için En İyi Ürün (Halkbank Çocuk Tiyatrosu), Toplum Katılım Etkinliği (Halkbank Çocuk Tiyatrosu) ve Emlak ve Yapı Yönetimi Çözümü (İstanbul Finans Merkezi Halk Ofis Kuleleri) şeklinde sıralandı.

Banka, Finansal Hizmetler (Halkbank Girişimcilik Destekleri, Jetluck ve HUBrica), Finansal Hizmetler (Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ve BİGE), Dijital Dönüşüm (Halkbank Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları) dallarında da gümüş ödüllere layık görüldü.

Bronz ödüllerde ise banka, Yılın Finans Kurumu/Finansal Hizmetler (Halkbank), Avrupa'da Sürdürülebilirlik Liderliği (Halkbank Sürdürülebilirlik Faaliyetleri), Döngüsel Ekonomi Alanında Mükemmellik (Halkbank Sürdürülebilirlik Faaliyetleri), ESG Alanında Başarı (Halkbank Sürdürülebilirlik Faaliyetleri), Finans Alanında Başarı (Halkbank Mobil), Teknoloji İnovasyonunda Başarı (Halkbank Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları), İnsan Kaynaklarında Başarı (Halkbank FutureFit Programı-Halkbank'ta Sigarayı Bırakabilirsin ve LİDYA-Lider Yönetici Akademisi) ve Hackathon (Halkbank Girişimcilik Destekleri, Jetluck ve HUBrica) dallarında başarı gösterdi.