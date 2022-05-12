Halkbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar liralık net kar

Halkbank, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar lira net kar elde etti.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artırarak 965,3 milyar liraya taşıdı.

Finansal seçenekleriyle yılın ilk çeyreğinde piyasadaki hareketliliğe destek sağlayan Banka, toplam mevduatını ise yüzde 42,8 artışla 673,2 milyar lira seviyesine ulaştırdı. Banka, bu dönemde 2 milyar lira net kar elde etti.

Esnaf-sanatkarlara, meslek gruplarına, girişimcilere ve KOBİ'lere sunduğu finansal seçeneklerle ekonomideki canlılığa katkı vermeyi sürdüren Halkbank, özellikle kadın girişimcilere 2021'de sağladığı destekleri yılın ilk çeyreğinde artırarak sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisine yönelik sorumluluklarını yerine getirmenin motivasyonuyla, 2022 yılına verimli iş sonuçlarıyla başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Arslan, "Nakdi kredilerimizin 585,4 milyar liraya yükseldiği bu dönemde, yüzde 39,8 artışla 807,8 milyar lira seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank'ın temel misyonu ve ülkenin ekonomi politikaları doğrultusunda esnaf-sanatkar ve KOBİ'lerin her zaman yanında olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"2021 yılında esnafımıza 33 milyar lira ve 2022 yılında da 19 milyar lira destek sağlayarak; esnaf kredisi kullanan esnaf sayımızı 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82,7 milyar lira tutarına ulaştırdık. Öte yandan bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payı yüzde 50 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken; KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. KOBİ kredileri büyüklüğümüz ise 245,9 milyar lira oldu. Halkbank olarak, 2017'den bu yana sektördeki KOBİ'lerin lider bankası olma pozisyonumuzu sürdürüyoruz."

"Reel ekonominin tüm unsurlarının daha rekabetçi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını ilk kez düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'yla yeni bir ufka taşıdıklarını belirtti.

Arslan, "Yarışmamıza çok kısa bir sürede 2 bin 500'e yakın başvuru aldık. Katma değeri yüksek, özgün projelerin yoğunluğu nedeniyle zorlu geçen bir eleme sürecinden sonra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde; üreten, yatırım yapan, istihdamı geliştiren ve ihracata yönelen başarılı kadın girişimcilerimize sağladığımız maddi ödüllerin yanı sıra pazarlama, iletişim ve eğitim alanlarında da girişimcilerin işlerini geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik fırsatlar sunduk." açıklamasında bulundu.

Yarışma ile birlikte Üreten Kadınlar Projelerinin ilk yılını da tamamlamış olduklarını anımsatan Arslan, "Hedefimiz olan 100 bin kadın girişimci sayısını aşarak; 105 bin kadın girişimciye ve 10,7 milyar liralık kredi hacmine ulaştık. 'Üreten Kadının Bankası' olarak bu kulvardaki yerimizi sağlamlaştıran yarışmaya ve kadın odaklı projelere önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilerin yanı sıra, üreten Türkiye'de tüm imalatçı ve ihracat yapan firmaları da desteklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hazine destekli ve KGF teminatlı kredilerimizle, ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik katkılarda bulunduk. İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik etmek ve mevcut işletme giderlerini uygun koşullarda finanse etmenin yanı sıra ülkemizin istihdam artışını desteklemek üzere de firmalarımızın her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da Üreten Türkiye'de reel ekonominin tüm unsurlarının daha rekabetçi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Banka, finansal imkanlarıyla reel ekonominin hizmetinde olmaya odaklanıyor"

Altı farklı girişimci modeliyle girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine sağladıkları katkıyı artırdıklarını aktaran Osman Arslan, "Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredileri ile üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; farklı eğitim, tecrübe ve yaştaki girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Arslan, bankanın, finansal imkanlarıyla reel ekonominin hizmetinde olmaya odaklandığının altını çizerek, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda çeşitli illerin ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Arslan, "Bursa'yla başladığımız, Antalya, Gaziantep İzmir, Şanlıurfa ve Tekirdağ ile devam ettiğimiz saha etkinliklerinde iş dünyasının ihtiyaçlarını yerinde ve ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Son derece verimli geçen buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası öncülüğünde devreye alınan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları ve Altın Mevduat Hesapları gibi yeni bankacılık ürünlerinin benimsenmesine geniş katkı sağladıklarına dikkati çeken Osman Arslan, "Fiziki altınların TL'ye dönüştürülmesine imkan tanıyan ürünlerimiz ile yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Böylece bir yandan vatandaşın birikimlerinin devlet güvencesiyle değerine değer katarken; diğer yandan da ülkemizin büyümesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsi tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesini teşvik etme hedefiyle, kısaca YUVAM olarak tanımlanan 'Yurt dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı'nı da uygulamaya aldıklarını belirtti.

Arslan, "Küresel kaynaklı enflasyon ve Rusya-Ukrayna çatışmasının oluşturduğu gerilimlerin gölgesinde, dün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bilanço kalitemizi koruyarak ekonomik faaliyetlerin yükselen ivmesine ve sürdürülebilirliğine destek sunmaya devam edeceğiz. 'Önce Halk, Sonra Bankayız' ilkemiz doğrultusunda Türkiye'nin faydasına yönelik atılımlarda gösterdiğimiz etkin varlığımızı koruyacağız." ifadelerine yer verdi.