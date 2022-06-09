Halkbank'tan Yeşil Enerji Kredi Paketi - Haberler

Halkbank, oluşturduğu Yeşil Enerji Kredi Paketi'yle yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımına ve enerji tasarrufuna odaklanan projelere finansman alternatifleri sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ile mücadelede en temel alan olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, buna yönelik teknolojilerin Türkiye'de üretilmesini, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanmasını, fosil yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu azaltıcı yatırımları destekleyen Halkbank, hazırladığı Yeşil Enerji Kredi Paketi'ni müşterilerine sunuyor.

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede 2053'te sıfır emisyon hedefi koydu. Halkbank, bu hedefin gerçekleşmesine katkı sunmaya devam ederken, yeşil finansmana yönelik mevcut kredilerin kapsamını büyüterek sürdürülebilirlik hassasiyetini de geliştiriyor.

Ürün bazında 84 aya kadar uzayan vadelerde oluşturulan Yeşil Enerji Kredi Paketi'nde şu ürünler yer alıyor:

"Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi: Firmaların enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılamak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES), biyogaz tesisi, jeotermal tesisi yatırımları için değerlendirilebiliyor.

Yeşil İş Yeri Yatırım Kredisi: Enerji tüketimi yüksek iş yerleri için üretimdeki kaliteyi artırarak verimi yükselten, aynı zamanda enerji giderlerini düşürecek yatırımlar yapılabiliyor.

Enerji Verimliliği Kredisi: Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bina ve iş yerlerinin iç-dış izolasyonu, binanın çevre dostu yakıtla veya daha az yakıtla, daha az maliyetli olarak ısıtılmasının sağlanmasına yönelik harcamalar, mevcut elektrik tüketen makine ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi için yapılacak olan harcamalarda kullanılabiliyor.

Yeşil Sertifikalı İnşaat Projesi Kredisi: Dünyada ve Türkiye'de daha az enerji tüketen, doğal kaynakları daha az kullanan ve çevreyi daha az kirleten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşil Sertifika vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan sertifika almış firmaların proje finansmanları karşılanabiliyor.

Yeşil Işık Ticari Taşıt Kredisi: Gerçek ve tüzel kişi firmalar olarak ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları hibrit ve elektrikli çevre dostu binek, ticari araçlar ile iş makineleri alımları ile ilgili yatırımlarda değerlendirilebiliyor.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kredisi: Tamamen elektrikli ve hibrit olmak üzere elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarını sağlamak için şarj istasyonları yatırımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi firmaların finansmanı karşılanabiliyor."