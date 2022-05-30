Halkbank'tan teknokent destek paketi - Haberler

Halkbank, Teknokent Girişimci Kredisi ile birlikte Paraf ticari kredi kartı, ticari kredili mevduat hesabı ve teminat mektubunu da uygun koşullarla müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, paket kapsamında girişimcilere 750 bin TL'ye kadar kredi sunulabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği, Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.

Teknokent Destek Paketi'nden yararlanacak olan girişimcilerin, internet ya da mobil şubeden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerinden ve ticari kredi kartlarından 1 yıl boyunca, POS kullanımlarında ise 6 ay boyunca ücret alınmıyor.

Girişimcilere özel vergiden dış ticarete, KOBİ fırsatları ve kampanyalara, girişimcilikten İş ve Borçlar Hukuku'na kadar birçok konuda www.halkbankkobi.com.trüzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor, www.halkbankkobigelisim.com.tr'de yer alan eğitim videoları ve makalelere de ücretsiz erişim sağlanıyor.