Halkbank Genel Müdürü Arslan: "208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal destek sağladık"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank olarak bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal destek sağladıklarını belirterek, "Sağladığımız finansman desteği ile kadın girişimcilerimiz bir taraftan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan da ekipman yatırımı ve ürün geliştirme imkanı buldular. Yaptığımız analizlerde, kadın girişimci müşterilerimizin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğu görülmüştür." dedi.

Halkbank tarafından düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni", Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Arslan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yenilikçi fikirlerini teknoloji ile buluşturan, bulunduğu yöreye katma değer sağlayan, ilham veren projeleri ile farkındalık oluşturan kadın girişimcilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu kutlu coğrafyaya girişimcilik ruhuyla, azimle ve özveriyle değer katan Türkiye'nin üreten kadınlarının, kadın girişimcilik ekosisteminin sadece bir parçası olmayıp, aynı zamanda gerçekleşen hayallerin de mimarları olduğunu kaydeden Arslan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında; küçük atölyelerden büyük fabrikalara, köylerden şehir merkezlerine kadar, kadın elinin değdiği her yerde başarının izi vardır." dedi.

Arslan, "Kadın girişimcileri bankamızın en kıymetli iş ortakları olarak görmek suretiyle, Türkiye'nin üreten kadınlarına destek olmak, ülkemize yeni girişimciler kazandırmak için çıktığımız yolda, Halkbank olarak inanç ve kararlılıkla yürüdük. Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları için 'Önce Halk, Sonra Bankayız' anlayışıyla hareket ederek, ekonomimize verdiğimiz desteğin kapsamını genişlettik." açıklamasını yaptı.

Halkbank olarak bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal destek sağladıklarını aktaran Arslan, "Sağladığımız finansman desteği ile kadın girişimcilerimiz bir taraftan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan da ekipman yatırımı ve ürün geliştirme imkanı buldular. Yaptığımız analizlerde, kadın girişimci müşterilerimizin yüzde 45'inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğu görülmüştür. Bu müşterilerin yıllık ortalama ciro artışları yüzde 66'ya, ihracat hacimlerindeki artış da yüzde 56'ya ulaşmıştır. Ayrıca; ülkemizde kadınların istihdamdaki payı yüzde 32 iken; kadın girişimci müşterilerimizin çalışanlarının yüzde 58'inin kadın olduğu görülmüştür. Kadın girişimciliğine verdiğimiz desteğin kadın istihdamına da pozitif yansıdığını görmek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Üretim, istihdam ve ihracat ortamının gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Arslan, kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması ve finansal kaynaklara kolayca ulaşabilmeleri için Türkiye'nin üreten kadınlarına sağladıkları stratejik desteklerle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ortamının gelişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni küresel ekonomik düzenin yeni nesil teknolojiler ve inovasyon üzerinde yükseldiğini aktaran Arslan, "Özellikle değişen ve gelişen e-Ticaret platformları ihracatta yeni ufuklar açıyor. Küresel ticaretin önemli bir parçası olan e-ihracat, artık kadın girişimcilerin de rekabette etkin bir şekilde kullandığı bir alan haline geldi. Halkbank olarak ihracat seferberliğine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz 'İhracatta Kadın İzi' projemizle, 100 kadın kooperatifimize; e-ticaret eğitimi, mentorlük ve uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği vererek ilk ihracatlarını gerçekleştirmelerine vesile olduk." diye konuştu.

"Kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Arslan, kadın girişimcilere destek için Hepsiburada e-ticaret platformu ile işbirliği anlaşması yaptıklarını ve bu işbirliği kapsamında, özel ürün ve avantajlar ile kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarına destek olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Arslan, "Bugün gururla ifade ediyorum ki; üreten kadınların elinin değdiği her sektör, bir adım daha ileri taşınmıştır. Kadınlarımızın imza attığı her başarı hikayesi, toplumsal kalkınmaya güçlü destek sunan bir diğer girişime ilham olmuştur. Bugün her bir kadınımız, güçlü birer lider olarak hem ailelerini, hem de iş dünyasını yönetirken, aynı zamanda geleceğe umutla bakan bir nesli de temsil etmektedir. Halkbank olarak toplumsal hayata değer katmak isteyen kadınları girişimcilik alanında cesaretlendirmek ve desteklemek adına 'Üreten Kadınların Bankası' olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hayatın her alanında kadınların güçlenmesini destekleyen bir banka olarak bundan sonra da daha fazla sorumluluk üstlenme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Arslan, 2024 yılında Üreten Kadınlar Akademisi ile ülkenin 7 bölgesinde kadınlara şirket kurma ve markalaşma yolculuklarında doğru adımları atabilmeleri için çeşitli eğitimler vereceklerini kaydetti.

Arslan, markalaşmanın önemi, şirket yönetimi ve e-ticaret gibi konularda alanlarında uzman iş insanları ile eğitim, sohbet ve paneller düzenleyerek kadın girişimcilere katkı sağlayacaklarının altını çizdi.