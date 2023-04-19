Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, setlerde rakibine karşı 25-21, 25-18 ve 25-12 üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 3-0 kazanan takım, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez evine götürdü. Halkbank Erkek Voleybol Takımı bu skorla, yaşamını sürdüren kulüpler içinde kupayı en fazla kazanan takım olarak yerini korudu.

Baş antrenörlüğünü Taner Atik'in üstlendiği Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Micah Ma'a, Marko Mert Matic, Yunus Emre Tayaz, Mustafa Koç, Thomas Jaeschke, Oğuzhan Doğruluk, Yiğit Gülmezoğlu, Nimir Hassan Abdel Aziz, Doğukan Ulu ve Nicholas Bruno'dan oluşan kadrosuyla başarılarına bir yenisini ekleyen "Halk'ın Efeleri", bu yıl Avrupa voleybolunun en prestijli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın üst üste elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirtti.

Bu yıl Halkbank'ın 85, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ise 40'ıncı yılını kutladığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"'Halkın Efeleri' bizlere çok güzel bir kuruluş yıldönümü armağanı verdi. 8'inci kez kazandıkları Türkiye Kupası nedeniyle bütün takım oyuncularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bankamızın hedefleri ile spor kulübümüzün hedefleri tam olarak örtüşüyor; amacımız her zaman zirvede yer almak. Önümüzde lig şampiyonluğu için mücadele edeceğimiz playoff maçları bizi bekliyor. Rakiplerimizi mağlup ederek finale çıkmayı ve ligi şampiyon bitirmeyi hedefliyoruz. 2022-2023 sezonunu Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olarak tamamladık. Türkiye Kupası ile kazandığımız başarıyı da lig şampiyonu olarak taçlandırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.