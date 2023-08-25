Halkbank, 2023 International Business Awards'ta 20 ödül kazandı

Halkbank, bu yıl düzenlenen 2023 International Business Awards ödül programında 20 ödül kazanarak en fazla ödül kazanan kuruluşlar arasında yer aldı. Banka, altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplamda 8 altın, 5 gümüş ve 7 bronz ödül elde etti. Halkbank ayrıca çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanında da başarılı çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "2023 International Business Awards" ödül programına damga vuran Halkbank, kazandığı 20 ödülle en fazla ödül kazanan kuruluşlar arasında yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında farklı uzmanlık alanlarını temsil eden 300'ün üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı ve 700 farklı kategoride dünyanın en başarılı şirketlerinin yarıştığı "iş dünyasının Oscarları" olarak bilinen Stevie Awards ödül organizasyonunun sonuçları açıklandı.

"2023 International Business Awards" ödül programına Halkbank damgasını vurdu. Banka, kazandığı 8'i altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere, toplam 20 ödülle en fazla ödül kazanan kuruluşlar arasında yer aldı.

"Yılın Finans Kurumu" kategorisinde altın, "Yılın Bankası" kategorisinde gümüş ödüle layık görülen Halkbank, üst üste 3 yıl zirvede yer alarak Türk bankacılığının dünya çapında marka değerini artırdı.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere yenilikçi çözümler üreten ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen Halkbank'a, Stevie Awards ödül organizasyonundan 5 ödül geldi.

"Avrupa'da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı" ile "Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi" kategorilerinde altın, "Çevre Alanında Başarı" kategorisinde gümüş, "Sürdürülebilirlik Liderliği" ve "Ürün İnovasyonunda Başarı" kategorilerinde bronz ödül kazanan Halkbank'ın sürdürülebilirlik ekosistemine yaptığı güçlü katkı da tescillendi.

Teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla Türkiye'nin öncü finans kuruluşlarından olan Halkbank, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.

Halkbank'ın Metaverse projesi büyük bir başarı elde ederek "Yılın Teknolojik Başarısı" kategorisinde altın, "Gelişen Teknolojiler" kategorisinde bronz ödül kazandı.

Halkbank, girişimcilere yönelik finansal destekleri ve sağladığı katma değer ile prestijli ödül programında önemli bir başarıya imza attı. Sunduğu çözümler ve desteklerle öne çıkan Banka, girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla "Finansal Alanda Başarı" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.