Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Kapasitesi Artacak

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracağını söyledi. Projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının çalışmalarını inceleyen Kırbıyık, projenin tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımının 1 saat 10 dakikaya kadar düşeceğini belirtti. Projenin yıllık 1,5 milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedeflendiğini ifade eden Kırbıyık, proje tamamlandığında Edirne'nin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağını söyledi.

Vali Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Kırbıyık, projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Kırbıyık, 153 kilometrelik etabın yüzde 85'inin tamamlandığını ifade etti.

Edirne'nin vizyon projelerinden birinin hayata geçirildiğine dikkat çeken Kırbıyık, "Şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

-Ulaşım süresi kısalacak

Proje tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımının 1 saat 10 dakikaya kadar düşeceğini anlatan Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Yük taşımacılığında çok ciddi bir kapasite artışı olacak. Halihazırda yıllık 1,5 milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedefleniyor. Yine mevcut durumda yıllık 500 bin yolcu kapasitemiz var bunun 3,5 milyonluk bir potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Bu proje Edirne gibi serhat şehri açısından son derece önemli bir kazanım olacak. Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Bu etapta fiziki gerçekleşme yüzde 85'ler seviyesinde. Bu takvimle ilerlendiğinde projenin öngörüldüğü gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle birlikte 500 milyon avronun üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz."

Kent merkezindeki yaz sonuna hazır

Tunca Nehri kenarına yapılan 680 metrelik viyadük için çalışmaların sürdüğünü de anlatan Kırbıyık, ağustos sonuna kadar viyadüğün tamamlanacağını söyledi.

Proje kapsamında yapılan viyadüğün kent için pek çok önemi olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Şehir merkezi açısından da önemi var. Daha önce bir dolgu alanı üzerine konvansiyonel hat üzerinden tek hattan ulaşım sağlanıyordu. Hızlı tren projesiyle bu 3 hata çıkacak. İkisi hızlı tren tarafında biri konvansiyonel hat olmak üzere 3 hat oluşacak.

Bu hat bir viyadük üzerinde olacak. Dolgu alanı tamamen temizlendi, burada bir viyadük yapılacak. Viyadüğün altı da otopark ve değişik amaçlarda kullanılacak. Bu şehrin hem manzara açısından hem hava sirkülasyonu açısından önemli bir kazanım oldu."