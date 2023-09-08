Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü, sağanak sonrası tam kapasiteyle hizmet verebilmek için çalışıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü'nün sağanaktan etkilenmesi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Bolat, müdürlüğün en kısa zamanda tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da sağanak ve su baskınından etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü'nde inceleme yaptıklarını ve müdürlüğün en kısa zamanda tam kapasite hizmet vereceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen sağanak ve su baskınından etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğümüzde incelemelerde bulunduk. Yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde çalışmalara başlanmış olup, Gümrük Müdürlüğümüzün en kısa zamanda tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir" dedi.