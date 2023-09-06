Halka arza hazırlanan Gıpta Ofis Kırtasiye talep toplamaya başladı

Türkiye'de defter, kırtasiye, ofis ve promosyon alanlarında üretim yapan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı.

Halka arz başvurusu onaylanan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi 7 ve 8 Eylül'de de talep toplamaya devam edecek.

Şirket 32 milyon payı sermaye artırımı yöntemiyle satarken, paylar bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 20,9 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 836 milyon lira oldu.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, AA muhabirine, güçlü bir yapıda olduklarını belirterek, net aktif olarak artı veren bir bilançoyla halk arza katıldıklarını söyledi.

Şendil, halka arz sürecinin şirketin kurumsallaşması yönünde büyük adımlar atmalarına imkan tanıdığını kaydederek, sürecin şirket adına verimli geçeceğini anlattı.

Şendil, 40 yıl önce iki ayrı firmanın bir araya gelerek tek bir firmaya dönüştüğünü ifade ederek, "Bugün Türkiye üzerinde faaliyet gösteren bir firmayız. Merkezimiz Ankara. Sektörün, bilinen bir firmasıyız. Ağırlıklı olarak kağıt ürünleri imalatı yapmaktayız."dedi

Anaokulundan ömrün sonuna kadar geçen sürecin her aşamasına hitap eden ürünler ürettiklerinin altını çizen Şendil, 2 bin stok koduna yakın defterleriyle Türkiye'nin satış kanalı noktasının hemen hemen her aşamasında olduklarını belirtti.

Şendil, yıllık üretim kapasitesi noktasında 200-250 bin cilt üretim yapabildiklerini kaydederek, "Günlük 50 bin dikişli ürün yapabiliyoruz. Gün sayısı olarak bakıldığında bu önemli bir kapasite. Toplam olarak yılda kaç milyon ürün satıyoruz derseniz sadece defter olarak bakıldığında yaklaşık 40 milyon civarında bir defter satışımız var." ifadelerini kullandı.

Şirketin halka arz öncesinde de ortaklık kültürüne uzak olmadığını anlatan Şendil, geniş ortaklık yapısını 30 yıldır başarılı bir şekilde koruduklarını dile getirdi.

-Halka arzdan gelecek fon nasıl kullanılacak?

Halka arzdan gelecek fonu nasıl kullanacakları hakkında da bilgi veren Şendil, fonun büyük kısmının kurumsallaşmak için kullanılacağını bildirdi.

Şendil, sektörün liderliğine talip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Halka arzın bizi daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz, kurumsal yapımızı daha artıracağını düşünüyoruz. Global marka olmaktan uluslararası marka olmaya yönelik bir hedefimiz var. Ürün kalitemiz noktasında, özellikle son yıllarda, Avrupa pazarında, Amerika pazarında çok ciddi araştırmalar yaptık. Yaptığımız yenilikler noktasında buralarda rahatlıkla boy gösterebileceğimizi görüyoruz."

Şendil, 20'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, Avrupa, Orta Doğu, Körfez ve Türk cumhuriyetlerine ürün sattıklarını söyledi.

Şendil, halka arzın, hem şirketin globalleşmesine hem de markanın yurt dışındaki temsil gücünün artmasına katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Halka arz gelirleri ile üretim kapasitelerini de artıracaklarını bildiren Şendil, şunları kaydetti:

"Kapasitemiz gittikçe artıyor. Çünkü talebimiz artıyor, ihtiyaçlar artıyor, satışımız artıyor. Halka arzdan gelmesini düşündüğümüz gelirlerin, yaklaşık yüzde 40-45 civarında, yeni makine yatırımımız, yeni bina yatırımımız var. Ayrıca üretim maliyetlerimizi azaltmak adına çatımıza bir güneş enerji sistemleri (GES) planlamamız var."

Şendil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık başka ortaklarımız da var. Onları da haberdar edecek, ona göre davranacak, çok daha dikkatli, çok daha verimli çok daha faydacı ve doğru işler yapmaya kafa yoracak bir anlayışın içerisine gireceğiz. Onun gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Halk arz gelirimizin yüzde 20'lik kısmını sadece ortaklar için bir satış yapmış oluyoruz, yüzde 32 direkt sermayemize artış olarak girecek. Yani bu önemli bir rakam. Buradaki esas önemli nokta, güçlü olan finansman yapımızı daha güçlendirebilecek yatırımlar yapabilmek."

Avrupa ve ABD pazarında ciddi bir potansiyel gördüklerini vurgulayan Şendil, bu pazarlarda ülke adına rekabete girerek çok başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Şendil İtalya'da Gıpta markası ile ürünler satıldığını ve son 3 yıldır ciddi bir pazar araştırması ve saha analizi yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 yıl ihracatımız kesilmedi devam etti ama daha büyük atılımları yapabileceğimiz bir hazırlık dönemini de geçirmiş olduk. Bu manada baktığımızda, bugün mesela İtalya'da Gıpta markası ile ürünler satılıyor ki yani sanatın, yaratıcılığın, modanın merkezi olan bir İtalya'da bunlar satılıyor. Avrupa ülkelerinde, Slovakya'da, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan.... Buralarda ürünlerimiz satılıyor. İsrail ile 20-25 yıldan beri çalışıyoruz. Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan... Buralarla çalışıyoruz, buralarda müşterilerimiz var. Dolayısıyla hem ihracatımızı artırmak, hem global bir marka olmaya yönelik adımlar atmak, hem bu talepleri karşılayabilmek adına makine ve bina yatırımlarımızı tamamlamak suretiyle oradaki büyümeyi sağlayacağız."

"Diğer firmalara öncülük etmek istiyoruz"

Şu anda BIST'te kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren fazla sayıda şirketin bulunmadığını dile getiren Şendil, kendilerinin sektör açısından bu anlamda öncü olacaklarını belirtti.

Şendil, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün temennimiz arkadan diğer firmalarımız da gelmesi. Bu noktada olabilecek sektörümüzde güçlü firmalar var. Çünkü 85 milyonluk bir nüfus ve potansiyel olarak da çok önemli bir jeopolitikteyiz. Yani Türkiye'den uçağa bindiğiniz zaman 2-2,5 saatlik mesafede çok ciddi bir nüfusu olan, yaklaşık herhalde 50'ye yakın ülke var. Bunlar hepsi bizim potansiyellerimiz. Kırtasiye sektörü olarak Türkiye'de bakıldığı zaman biz bu ülkelere göre çok öndeyiz."

Halka arzda talebin yoğun olmasını beklediklerini bildiren Şendil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel bir şey bu. İnsanlar giriyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar. Her şeyinize bakıyorlar. Zaten izahnameler var. Bunların hepsi bizim açımızdan önemli. Hazırız, yoğun bir talebin olacağını da biliyoruz. Zaten hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Halka açılma süreci de bu döneme denk geldi. Tam okulların açıldığı döneme denk geldi, o da önemli bir şey ama bundan sonra gelecek olan talebe de hazırız. Hazırlıklarımızın hepsi buna göre. Ne işler yapacağımız, planlamalarımız hazır. İhracat noktasında hangi yeni sahalara gireceğimiz hazır. Mesela hemen 2023'ün sonu, 2024'ün başında ABD'de bir firma kurulumuyla alakalı görüşmelerimiz oldu. Bu noktada Çin ve ABD'de, Türkiye'deki ihracat potansiyeli olan firmaların önünü açmak adına yapmış olduğumuz çok ciddi bir çalışmalarımız var. Büyük bir hızla bu çalışmaya devam edeceğiz."