Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayında Halk Kart'tan yararlanan 10 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 907 bin lira aktarıldı.

Halk Kart uygulamasından Mayıs ayında 10 bin 304 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 1 milyon 907 bin 40 lira yatırıldı.

Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına destek sağlıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi