Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Haberler

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Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayında Halk Kart'tan yararlanan 10 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 907 bin lira aktarıldı.

Halk Kart uygulamasından Mayıs ayında 10 bin 304 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 1 milyon 907 bin 40 lira yatırıldı.

Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına destek sağlıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ekonomi Haberler

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