Halk Et, Helal Kesim ve Gıda Güvenliği Sertifikalarını Aldı

Halk Et, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı ve mezbaha tesisi olarak bilinen kuruluş, Helal Kesim, Helal Gıda ve İSO Gıda Güvenliği sertifikalarını alarak kalitesini tescilledi.

Bölgenin en büyük hayvan pazarı ve mezbaha tesisi olan Halk Et, bir ilke daha imza attı. Halk Et, Helal Kesim, Helal Gıda ve İSO Gıda Güvenliği sertifikalarıyla kalitesini tescilledi.

Türkiye'nin markalarından birisi haline gelen Halk Et, mezbaha hizmetleri ve gıda üretimindeki başarısını taçlandırdı. Çorum Belediyesi Beltaş A.Ş. bünyesinde 2020 yılından bu yana hizmet sunan Halk Et Tesisleri, Helal Kesim, Helal Gıda ve İSO 2022 Gıda Güvenliği sertifikası aldı.

İlklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Uluslararası helal kesim belgesi olan OIC/SMIIC 1: 2019 belgemizi almış bulunmaktayız. Bu belgemizle birlikte dünyaya ürün satma noktasında ilk adımı attık. Bölgemizde, bu belgeye sahip ilk mezbaha tesisi olduk" dedi.

Helal kesimin yanı sıra gıda güveliği açısında da İSO 2022 belgesi aldıklarını açıklayan Çöplü, "Halkımız rahatlıkla kesimlerimizden faydalanabilir, ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler" şeklinde konuştu. - ÇORUM