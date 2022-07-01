Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Üretime Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası faaliyete geçti. Başkan Muhittin Böcek, üretime geçen Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret ederek, "Lezzetli, sağlıklı, güvenilir ve ucuz ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırmak bizim boynumuzun borcuydu. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Halk Ekmek Fabrikası'nın ilk üretime başladığı akşam fabrikayı ziyaret ederek, üretimi yerinde gördü, çalışmalar hakkında EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe'den bilgi aldı. Böcek, ekmeği çok beğendiğini söyleyerek üretim ekibini tebrik etti.

Döşemealtı'nda kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nın 30 Haziran Perşembe saat 22.00 itibariyle üretime başladığını söyleyen Başkan Böcek, şunları aktardı:

"Seçim öncesi vatandaşlarımıza söylediğimiz 77 projemiz var. Onun dışında seçimde vatandaşa sözünü vermediğimiz ama halkın yararına olan projeler var. O projelerden bir tanesi de Halk Ekmek. Aksu'da üzerinde Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek yazan bir fabrika var. Göreve geldiğimizde anladık ki Büyükşehir Belediyemizin Halk Ekmek'i özelleştirilmiş, birilerine verilmiş. Halka hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Her gün artan fiyatlar nedeniyle zorlanan vatandaşlarımızın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için hızla yeni bir Halk Ekmek Fabrikası kurma çalışmalarına başladık.

Bizim için son derece önemli bir proje. Vatandaşımız için ekmek önemli. Halkın ekmeğiyle siyaset yapılmayacak. Antalya'da bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1000 metrekare kapalı alana sahip fabrikamız tüm standartlara uygun. Son teknoloji cihazlara sahip. Fabrika 120 bin ekmek üretecek kapasitede."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gram ekmek, 3.25 liradan satışa sunuluyor.

ANKA / Ekonomi