Halk ekmek satışları yeniden başladı

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için olması gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için olması gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından 28 Nisan'da başlatılan halk ekmek satışı, yüklenici firmanın yapılan sözleşmeye aykırı olarak 2.80 TL'den satması gereken ekmeği 3 TL'den satmak istemesi nedeniyle 10 gün önce durdurulmuştu. Merkez 3 belediyenin ortak tutumu sonucu geri adım atan yüklenici firma, yapılan görüşmeler sonucunda ekmekleri 2.80 TL'den satmayı kabul etti. Bazı üretici firmaların yapmaya çalıştığı provokasyona karşı gerekli tüm tedbirler alınarak yasal işlemlere başlanılmıştı. Bu sürede yüklenici firmanın sözleşmeye uygun hareket edeceğini belirtmesi sonrasında halk ekmek satışları tekrar başladı.

"Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Halkımızın, ekmeği en ucuz fiyattan alması için, olması gereken hususlardan asla taviz vermeyeceğiz. Biz 20 kuruş dahi olsa hemşehrilerimizin yararına olan durumlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Tuşba ve Edremit belediyelerimiz de bizimle birlikte ortak bir irade sergiledi. En temel ihtiyaçların başında gelen ekmek satışları ile ilgili hassasiyetimizi bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Bu konuda taviz vermemiz düşünülemez" dedi. - VAN