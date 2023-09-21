Halk Ekmek Fabrikası: Rope bakterisi iddiaları gerçek dışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürünlerinde "rope bakterisi" çıktığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Halk Ekmek'ten yapılan yazılı açıklamada, "bir siyasi partinin Ankara İl Başkanının üretilen ekmeklerde rope bakterisi olduğuna" dair iddiaları üzerine, başta tam buğday olmak üzere 17 çeşit ekmeğin analiz yapılmak üzere akredite edilmiş uluslararası bir laboratuvara gönderildiği belirtildi.

"18 Eylül 2023 günü uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarında ürettiğimiz 17 çeşit ekmeğimizde rope (sünme) dahil halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmamıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzu ciddi biçimde zan altında bırakan ve ticari olarak hedef alan iftiralar uluslararası geçerliliği olan analiz raporu ile bir bir çürütülmüştür. Kurumsal imajımıza ve ticari itibarımıza zarar veren açıklamalarda bulunan kişi ve medya organları hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Halk Ekmek Fabrikası, Ankaralılara sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve kaliteli ekmek ile unlu mamuller üretmeye devam etmektedir. Ankaralı hemşehrilerimiz tüm ürünlerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirler."