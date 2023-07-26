Halk Ekmek Büfelerinde Zam

İBB'ye bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66 zam geldi. 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarifeye göre Halk Ekmek büfelerinde 3 liraya satılan 250 gram normal ve kepekli ekmek 5 liradan satılacak.

'10 LİRA DA OLSA HALK EKMEĞİ ALACAĞIM'

Gaziosmanpaşa'da oturan Mustafa Erdoğan ekmek zammıyla ilgili, "10 lira da olsa halk ekmeği alacağım. Zam geliyormuş biliyorum, haberlerde gördüm. Yüzde 66 zamla yarın 5 lira olacakmış. Bir ekmek alacaktım, yarın için bir tane daha alacağım" dedi. Ekmek kuyruğunda bekleyen Refik Kıray ise "Genel olarak zam kaçınılmaz ama makul şartlarda olursa daha uygun olur. Belediye kar amaçlı hizmet vermiyor muhakkak, olabildiğince uygun vermesi vatandaş için iyi olur. Herkesin memnun olmasına vesile olur. Zamlar birbirini tetikliyor onun için bu zam kaçınılmaz. İşletmeci olmadığımız için vatandaş olarak tavsiyemiz ve beklentimiz zamların makul ölçülerde yapılması. Yani sadece ekmek olarak değil genel olarak. Çünkü bunu umursamayan durumda olan bir sürü vatandaşta var. Ama birçok kişi de etkileniyor tabi ki. Yine de belediye ekmeği diğer fırınlara göre daha uygun oluyor" diye konuştu.

YAPILAN ZAMLA BİRLİKTE HALK EKMEK BÜFELERİNDE SATILAN ÜRÜNLERİN FİYATLARIYapılan zamla birlikte Halk Ekmek Büfelerinde satılan ürünlerin fiyatları şöyle; 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 lira, 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 lira, 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 lira, 400 gramlık çavdar ekmeği 20 lira, 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 lira, 670 gramlık tost ekmeği 20 lira, 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 lira, 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 lira, 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 lira, 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 lira, 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 lira