Halk Büfe açıldı, sırada Halk Market var

Marmaris Belediyesi iştiraki olan Halk A.Ş. tarafından vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli hizmet alması için Halk Büfe açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk Market'in de yakında hizmete gireceğini belirtti.

Uygun fiyatlarıyla vatandaşlara hizmet edecek olan Halk Büfe açıldı. Açılışa katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Sırada Halk Market var" dedi.

Marmaris Belediyesi iştiraki olan Halk A.Ş. tarafından vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli hizmet alması için Halk Büfe açıldı. Halk Kafe ve Halk Ekmek Büfelerinin ardından Halk Büfe de vatandaşların hizmetine sunuldu. Saman İskelesi'nin karşısında yer alan Halk Büfe'nin açılışı bugün Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılımıyla gerçekleşti. Açılışa başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İlk günden bu yana en önemli hedeflerinden birinin vatandaşları kaliteli, sağlıklı ve ekonomik fiyatlı ürünlerle buluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Oktay, ayni sermaye aktarımı ile bu amaçla kurulan Halk A.Ş'nin günden güne büyüdüğünü belirterek şunları söyledi; "Halk Kafe ve Halk Ekmek Büfelerinden sonra Halk Büfemizi de kent halkımızın hizmetine açtık. Halk kafelerdeki temel prensibimiz olabilecek en kaliteli ürünlerle güler yüzlü hizmet anlayışıyla kentimizin farklı noktalarında çok daha uygun fiyatlarla hizmet sağlamak"

İçmeler dahil farklı noktalarda Halk Kafe açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Oktay "Halk ekmek büfelerimizden de çok olumlu dönüşler aldık. Halk market çalışmalarımızı da hızlandırdık. En yakın zamanda halk marketimiz de hizmete açılacak. Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'te böyle bir hizmete gerek yokken şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle ne yazık ki Marmaris'te dahi emeklilerimizin, emekçilerimizin bu gibi hizmetlere ihtiyaç doğdu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA