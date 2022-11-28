ŞANLIURFA'DA 183 KİRALIK ARAÇ BELEDİYE HİZMETİNE ALINDI

ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi daha önceden kiralık olarak kullandığı 183 aracı kendi envanterine kattı. Yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 183 araç ve iş makinasının lansman tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 'Yeni 183 aracımız ve geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye'ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız' dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan, aralarında iş makinesi, temizlik aracı, traktör ve otobüsün de bulunduğu 183 araç için tören düzenlendi. Makine İkmal Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, araç ve iş makinelerinin ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Haliliye'nin kentin en büyük merkez ilçesi olduğunu ve göreve geldiği ilk günden bu yana hummalı bir şekilde çalıştıklarını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

" Şanlıurfa'nın en büyük merkez ilçesiyiz. 2014 yılındaki Büyükşehir yasası sonrası merkez ilçe olarak oluşmuş, 8 yıllık yeni bir belediyeyiz. Bizler, 2019 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Canla başla dedik, canıgönülden devam ediyoruz. Bizler Haliliye'yi geleceğe taşımak, emin adımlarla yürümek adına 2022 Ocak ayı içerisinde dünyada da yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu Haliliye belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla taşımak gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize, belediye personellerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. ve köklü bir yatırım yapalım, Haliliye Belediyesinde artık kiralık araç kalmasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon ederek, üreten belediye sloganıyla, sahada kendi iş makinamız, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık'taki büyük mitingi sonrası 183 olan aracımız, geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye'ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.?dedi.

Kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen törenin ardından hizmette alınan araçların anahtarları personellere dağıtıldı. (DHA)