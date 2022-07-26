Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, inşaatını sürdürdüğü 2 fabrikada bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Haliliye Belediyesi, gençlere istihdam olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 2 fabrika projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sitesinde çalışmaları devam eden 2 fabrika tamamlandığında bin 500 kişiye istihdam kapısı olacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Hep birlikte Haliliyemizi, Şanlıurfa'mızı ve Türkiye'mizi kalkındırmaya gayret edeceğiz. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla inşallah burada genç kardeşlerimiz iş sahibi olacak, istihdamları sağlanacak. Fabrikalarımız, ayakkabıcılık sektöründe hizmet verecek. Şanlıurfa'mıza, sanayimize ve genç kardeşlerimize istihdama yönelik olarak yaptığımız fabrikalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen ekibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi