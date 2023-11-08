Haliç Üniversitesi'nden lösemi hastası çocuklara ziyaret

Haliç Üniversitesi ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan ortak bir heyet, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul'daki farklı hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaretler gerçekleştirdi.

Haliç Üniversitesi ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan ortak bir heyet, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul'daki farklı hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaretler gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi ile Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'nın desteği ve Haliç Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Gönüllülük Kulübü ve Kızılay Kulübü'nün ortak çalışmasıyla oluşturulan heyet, ilk olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniği ziyaret ederek burada çocuklarla bir araya geldi.

Heyet, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yatan lösemili çocuklara moral ziyaretlerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine eyr verilen Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Fatma Özhan, 2-8 Kasım'da kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemili çocuklarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Özhan, "Günümüzde lösemi tedavi edilebilen bir hastalık olmakla birlikte, erken teşhisin en etkili olduğu hastalıkların başında gelmektedir. Tedavi süreçlerinde en önemli etkenlerden biri ise moral ve psikolojik destek. Lösemili çocukların moral ve motivasyonunda yüksek tutulması bu açıdan oldukça önemli. Biz de, bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret ederek onlara moral ve destek vermek istedik." açıklamasını yaptı.

"Minik yüreklerle her daim dayanışma içinde olacağız"

Açıklamada, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan konuya ilişkin yer alan mesajında, lösemi hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak misyonunun benimsendiği belirtildi.

Bu kapsamda lösemili çocukların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara yönelik toplumsal desteği pekiştirmek amacıyla Türkiye'nin pek çok noktasında farkındalık yaratma ve kanserden korunma bilinci oluşturma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Lösemili Çocuklar Haftası'nda bu misyon ışığında, Haliç Üniversitesi ile birlikte, İstanbul'daki farklı hastanelerde tedavi gören çocuklarımıza moral ziyaretleri gerçekleştirerek, vakıf olarak onların yaşam mücadelesine destek verdiğimizi göstermek istedik. Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle, kurulduğumuz günden bugüne söz verdiğimiz üzere lösemili çocukların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, bu zorlu mücadelelerinde onlara ve ailelerine desteklerimizi aralıksız şekilde sürdüreceğimizin altını çiziyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle, daha fazla hayata dokunabilmek ve hayata sımsıkı tutunan çocuklarımıza umut olmak için çalışmalarımıza istikrarla devam edeceğimizi ve lösemiyle mücadele eden minik yüreklerle her daim dayanışma içinde olacağımızı yineliyoruz."