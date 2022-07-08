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Halı yıkamacılarda bayram mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Mücahit Tarlan - Ekonomi
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Halı yıkamacılarda bayram mesaisiBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi halı yıkamacılarda yoğunluk yaşanıyor.

Halı yıkamacılarda bayram mesaisi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi halı yıkamacılarda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı öncesi tüm ülkede bayram heyecanı yaşanıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla halıcılarda başlayan bayram mesaisi, yoğunluğu da beraberinde getirdi. Kurban Bayramı öncesi evlerinin temizliğine önem gösteren vatandaşlar, halı yıkama işletmelerine akın ediyor. Tatvan'da bulunan bir halı yıkama işletmesine bırakılan halılar, son teknolojik makineler ile özenle yıkanıp kurulanarak bayrama hazır hale getiriliyor.

Bayrama 2 hafta kala yoğunluğun yaşandığını söyleyen işletme sahibi Faruk Yalvaç, "2 yıl aradan sonra ilk defa Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yaklaşık 2 haftadan beri yoğunluğumuz var. Bizler de müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bayramdan dolayı insanlar misafirlerini iyi ağırlayabilmeleri için halılarını tertemiz bir şekilde onlara sunuyoruz. Arefe gününde de büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Herkes bayram alışverişi telaşında olduğu için halılarını teslim ettiğimiz zaman evlerinde olmuyorlar ve bizler de bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlar halı yıkama işini 1 aya yayarsa hem daha az yoğunluk çalışırız hem de bizim için daha iyi olur" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Ekonomi

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