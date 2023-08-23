Halı fuarına yoğun ilgi

5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023, uluslararası halı ve zemin kaplamaları fuarında yerler doldu.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan İstanbul'da ilk kez yapılacak olmasına rağmen fuara yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, GAİB hizmet binasında küçük metrajlı stantlar için yapılan kura çekiminin ardından fuardaki tüm stantların dolduğunu açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP tarafından ilki 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023 yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde GAİB'te gerçekleştirilen 150 m2 ve üzeri stant yeri kura çekiminin ardından bu kez 150 m2'den küçük metrajlı stantlar için kura çekimi yapılarak fuara katılacak firmaların yerleri belirlendi. Fuara yurt içi ve yurt dışından büyük katılım olacağına dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarımıza büyük ilgi var. 60 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştireceğimiz fuara şimdiden Türkiye'den 500'e yakın yerli firmamız müracaat etti. Fuarda stant açmak isteyen 13 ülkeden 70'in üzerinde müracaat var. Bugün gerçekleştirdiğimiz son kura çekilişiyle de firmaların tamamının fuardaki stant alanlarını noter huzurunda belirlemiş olduk. Ülkemize böylesine büyük bir sektörel fuar kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Gaziantepli firmaları fuar heyecanı sardı

5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan CFE Carpet and Flooring Expo 2023'ye Gaziantep'ten 130'un üzerinde firmanın katılacağı bilgisi alınırken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Gaziantepli firmaların fuar hazırlıklarını hızlandırdığını ifade ederek, "Dünya halı üretiminin lideri olan Gaziantepli halıcılarımız İstanbul'da gerçekleştireceğimiz fuar için hazırlıklarını sürdürürken bu fuarda 2024 yılı trendleri görücüye çıkacak. Firmalarımız büyük bir heyecan içerisinde yeni trend çalışmalarını sürdürürken bizler de fuarımızın başarılı geçmesi için elimizden gelenleri yapmaya ve fuarın uluslararası tanıtımını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP