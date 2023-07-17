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Hakkari-Van arasında yolcu ücretleri yükseldi

Ekonomi Haberleri

Hakkari-Van arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde yapılan zamla birlikte bilet ücretleri 200 TL'ye çıkarıldı.

Hakkari- Van arasında 130 TL olan yolcu ücreti 200 TL'ye çıkartıldı.

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar ile birlikte otobüs bilet fiyatları da yükselişe geçti. Hakkari-Van arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yine zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bilet ücretleri 200 TL'ye çıkarıldı. Hakkari-Van güzergahında yolcu taşımacılığı yapan 3 firmanın aldığı ortak kararla fiyatlar 130 TL'den 200 TL'ye çıkarıldı.

Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yapılan zamma tepki gösterdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hakkari Van Ekonomi Haberler

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