Hakkari-Van arasında yolcu ücretleri yükseldi

Hakkari- Van arasında 130 TL olan yolcu ücreti 200 TL'ye çıkartıldı.

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar ile birlikte otobüs bilet fiyatları da yükselişe geçti. Hakkari-Van arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yine zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bilet ücretleri 200 TL'ye çıkarıldı. Hakkari-Van güzergahında yolcu taşımacılığı yapan 3 firmanın aldığı ortak kararla fiyatlar 130 TL'den 200 TL'ye çıkarıldı.

Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yapılan zamma tepki gösterdi. - HAKKARİ