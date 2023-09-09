Hakkari Valisi Ali Çelik: Dilimli Barajı suyu ilçenin tarım arazileri için yeterli

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı suyunun ilçenin tüm tarım arazisi için yetecek kapasitede olduğunu belirtti. Vali Çelik, bölge halkının sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı suyunun ilçenin tüm tarım arazisi için yetecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ile akademisyen Zeliha Akar ve Esmanur Duman, Vali Çelik'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, tüm bölge için gece gündüz demeden vatandaşların sorun ve sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını söyledi. Vali Çelik, "Yüksekova Dilimli Barajı'nın suyu, ilçenin tüm tarım arazisi için yetecek kapasitededir" dedi. - HAKKARİ