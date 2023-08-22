Hakkari Valisi Ali Çelik, çöp sorununu çözeceklerini açıkladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin 30 yıllık çöp sorununu çözeceklerini ve vahşi depolama sahalarını kapatacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni mezbaha projesinin tamamlandığını ve modern bir ortamda hayvan kesimi yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin 30 yıllık çöp sorununu çözeceklerini, Yüksekova ve il merkezindeki vahşi depolama sahalarının da yerinde rehabilite edilerek kapatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Hakkari Valiliği görevine atanan Ali Çelik, görevine başlayarak hem ziyaretler gerçekleştirip hem toplantı yapıp hem de makamında tebrikleri kabul ediyor. Hakkari-Van karayolu üzerindeki mezbaha inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çelik, bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni mezbaha projesinin bir günde 120 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın aynı anda kesilebileceği şekilde tasarlandığını ifade etti. Mezbahanın tam otomatik mekanizmaya sahip olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye ve Avrupa kriterlerine uygun olarak dizayn edildiğini kaydetti. Çelik, "Modern ve hijyenik ortam sunacak. İnşaatta sona gelindi. Modern ve hijyenik bir ortamda hayvan kesimi yapılmasını sağlayacak tesis; Hakkari'ye ve Hakkarililere önemli katkı sağlayacak" dedi.

" Hakkari'nin 30 yıllık çöp sorunu çözülecek"

Vali Çelik, Hakkari'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliğinin Birlik Meclisi Olağan Toplantısına başkanlık etti. Hakkari'nin 30 yıllık çöp sorununu çözülecek Hakkari Entegre Katı Atık Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Hakkari'nin 30 yıllık çöp sorununun çözüleceğini ifade eden Vali Ali Çelik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve proje bedeli yaklaşık 28 milyon Euro olan tesisin, Hakkari'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliğinin hizmetine sunulacağını söyledi. Vali Çelik, "Proje bünyesinde Çukurca, Şemdinli, Esendere ve Derecik'te bulunan vahşi çöp depolama sahalarındaki çöpler taşınarak çöp alanları kapatılacak. Yüksekova ve il merkezindeki vahşi depolama sahaları da yerinde rehabilite edilerek kapatılacak" ifadelerini kullandı.

Kent merkezi ve mahallerde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek için Hakkari Belediyesine yaya olarak geçen Vali Çelik, yol boyunca karşılaştığı vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Çelik, vatandaşların taleplerini dikkate alacaklarını ve devletin imkanları dahilinde çözüm üreteceklerini söyledi. Vali Çelik, daha iyi hizmet sunmak ve sorunları çözmek adına vatandaşlarla iletişim halinde olacaklarını ifade etti.

Taleplerini iletebilme imkanı buldukları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise Vali Çelik'e yakın ilgisi için teşekkür ettiler.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve birçok mahalle arasında geçmekte olan Katremas Köprüsü üzerinde vatandaşların talepleri istikametinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, buradaki sorunları yerinde tespit etti. İncelemeler sırasında kaygan kaldırım ve kanalizasyon hattı sorununu tespit eden Vali Çelik, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti. - HAKKARİ