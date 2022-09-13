Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari ekonomi haberleri | Hakkari'de TYP kurası çekildi

Ekonomi Haberleri

Hakkari ekonomi haberleri | Hakkari'de TYP kurası çekildi

Hakkari ekonomi haberi | Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi.

Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdam edilecek 285 kişi kurayla belirlendi.

Programda yer almak için başvuru yapan il genelindeki yaklaşık 4 bin kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 285 kişi belirlendi. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşların 4,5 ay süreyle okullarda çalışacağı belirtildi.

Kura çekimine Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hakkari Noter Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title