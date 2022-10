Hakkari ekonomi haberi | Başkan Çoğaç: 'İranlı turistlerin kimlikle günübirlik Yüksekova'da alışverişlerini yapması için çalışma başlattık'

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, İranlı turistlerin kimlikle günübirlik Yüksekova'da alışverişlerini yapması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan 'Yüksekova Gümrük Kapısı Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan siyasi partilere verildi.

Yüksekova esnafının talebi üzerine böyle bir girişimde bulunduklarını belirten Vedat Çoğaç, "Bu rapor, Eylül 2022 tarihli olmakla beraber, Yüksekova Sanatkarlar Odası Başkanlığı öncülüğünde Yüksekova'da bulunan Esendere Sınır Kapısı'nın daha faal ve etkin bir şekilde kullanılmasının ve bunun da yöre halkının içinde bulunduğu sosyoekonomik durumunda iyileşmesine yarar sağlaması amacıyla hazırlamıştır. Bunun için de Edirne'de uzun bir dönemdir uygulanan ve Bulgaristan vatandaşlarının sadece kimliklerini kullanıp, gün içinde Edirne Kapıkule Sınır Gümrük Kapısı'ndan girip alışverişlerini yaptıktan sonra geri dönmeleri örneğini baz almaktadır. Bu raporun temel amacı sadece Yüksekova'daki esnaf ve halkın değil, aynı zamanda Hakkari merkez ve diğer ilçelerini de rahatlatacak olan Edirne örneğinin bir benzerinin kentimizde de hayata geçirilmesini istiyoruz. Nitekim, 1990'lı yıllarda Turgut Özal'ın Başbakan olduğu dönemde, bu uygulama Van ve Yüksekova'da uygulanmış ve son derece verimli sonuçlar da elde edilmiştir. Aynı zamanda bu dönem, Esendere Sınır Kapısı'nın o zamandaki elverişsiz ve kapasitesi son derece sınırlı olan haliyle bile kentimizde önemli bir emek ve üretim sürecinin yaşanmasını sağlamıştı. Her yönüyle 90'ların bütün zor şartlarına rağmen Özal'ın uyguladığı bu ekonomi politikasının bir örneğini; daha modern ve işletilmeye müsait duruma getirilmiş olan aynı yerde, yani Esendere Sınır Kapısı'nda uygulanması ülkemize vergi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya da ciddi bir girdi olarak katma değere dönüşecektir. Umut ediyoruz yetkililer bir an önce bu uygulamayı bizim sınır kapımızda da başlatıp bölge halkına can suyu olurlar" dedi. - HAKKARİ