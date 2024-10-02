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Hakkari'de Yeni Tekstil Kent Projesi İnşaatına Başlanıyor

Hakkari'de Yeni Tekstil Kent Projesi İnşaatına Başlanıyor
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Otluca köyü yolu üzerinde yer alan ve 250-300 kişiyi istihdam edecek olan tekstil kent projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 250-300 kişinin istihdam edileceği tekstil kent inşat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Otluca köyü yolu üzerinde yapımı devam eden tekstil kent projesi inşaatının çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çelik; yetkililerden projenin aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Tekstil kent projesinin; 2900 metrekare taban alanlı zemin çalışma alanları ile birlikte ofis ve yemekhane olarak planlanan asma katlar ile toplam inşaat alanının 3400 metrekare olacağı, ilk etapta yaklaşık 250-300 kişiyi istihdam edebilecek kapasitede olacağının ön görüldüğü belirtildi.

Vali Çelik; proje yetkililerinden inşaat çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi sözünü alırken, incelemelerinin ardından proje yetkililerine ve görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Yönetim Ali Çelik hakkari Ekonomi İnşaat Yaşam

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