Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 24 kişi belirlendi

Hakkari'de İŞKUR aracılığıyla yapılan kura çekimiyle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 24 kişi belirlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalışacak olan adaylar noter huzurunda belirlendi.